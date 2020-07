Artiklen: To mænd fængslet for drab på 20-årig kvinde

Den 18-årige er sigtet for at have kvalt den 20-årige kvinde, der tirsdag eftermiddag blev fundet dræbt på en adresse på Københavnsvej.

Den 22-årige er sigtet for at have tilskyndet til drabet ved blandt andet i en sms til den 18-årige at have skrevet, at han skulle skaffe kvinden af vejen.