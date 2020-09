Artiklen: To indbrud på tandlægeklinikker på 20 minutter

Indbruddene skete natten til onsdag henholdsvis klokken 01.09 og klokken 01.28. Begge steder blev indbruddet opdaget af et alarmfirma, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet oplyser, at skabe og skuffer var rodet igennem på klinikken i Borup. Men man har intet overblik over, hvad der er stjålet fra de to klinikker.