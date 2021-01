Artiklen: To heste slap ud på motorvejen efter færdselsulykke

To heste slap ud på motorvejen efter færdselsulykke

Midt- og Vestsjællands politi fik lørdag klokken 14.20 anmeldelse om et trafikulykke på Vestmotorvejen fra Køge mod Ringsted ved motorvejskryds Køge V.

I en overhalingssituation er to biler kørt ind i hinanden. En efterfølgende hestetransport blev blandet ind i ulykken og to heste slap ud på motorvejen.

Heste blev indfanget og der skulle rekvireres en ny transport til hestene.

Der dannede sig en større kø på motorvejen, som først omkring klokken 16.15 opløste sig.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade ved ulykken. Dog er én person blevet kørt på hospitalet til undersøgelse.

Begge heste klarede også ulykken med mindre skrammer.