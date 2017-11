Formand for Kjøge Mini-By Laug, Claus Phillipsen (th) og formand for Kjøge Mini-By?s Venner, Ove Nordhild Olsen (nr. 2 fra venstre) modtager de to donationer af fra venstre formand for Kjøge Borger- og Håndværkerforening, Niels Rasmussen og direktør for Varelotteriet, Anders K. Holst. Privatfoto. Foto: unknown

To flotte donationer til Kjøge Mini-By

Køge - 21. november 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen stod højt på himlen, da Kjøge Mini-Bys ledelse var sat i stævne af Varelotteriets direktør Anders K. Holst og formanden for Køge Borger- og Håndværkerforening, Niels Rasmussen.

De var kommet for at overrække to donationer på hver 25.000 kr. til Kjøge Mini-By.

De to donationer er tiltænkt et nyt hus i minibyen, samt et bidrag til opførelsen af en længe ønsket bygning, der skal rumme indgangsparti og diverse arbejds- og opholdsrum for frivillige og besøgende.

Køge Borger- og Håndværkerforening har tidligere givet en donation på 10.000 kr. til Kjøge Mini.By, der udelukkende drives af frivillige hænder og efterhånden er blevet en vigtig institution for mange lokale.

Netop på grund af minibyens betydning for lokalsamfundet valgte Varelotteriet også at give en donation til projektet, da lotteriet har tradition for at støtte lokalt rundt omkring i hele landet.

Varelotteriet støtter også Køge Borger- og Håndværkerforening, der hvert halve år modtager penge baseret på antal solgte lodder hos de lokale forhandlere i Køge, Herfølge, Bjæverskov og Solrød Strand.

Pengene herfra kan foreningen bruge på at støtte lokale formål.

Derudover støtter Varelotteriet også landsdækkende sociale og humanitære organisationer i Danmark . som eksempelvis Rådet for Sikker Trafik, Det Kriminalpræventive Råd og Mødrehjælpen.