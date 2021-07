Se billedserie Politiet og ambulancereddere var hurtigt til stede på Københavnsvej den 14. juli sidste år, hvor en 20-årig kvinde blev dræbt. De formodede gerningsmænd blev hurtigt anholdt, og nu er der rejst tiltale i sagen mod mændene, der er tiltalt for drab. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Tiltalt for drab sendte billede af lig: - Er du stolt nu?

Køge - 12. juli 2021 kl. 11:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

»Skaf hende af vejen.«

Ved middagstid tirsdag den 14. juli 2020 sendte en nu 23-årig mand fra Vejle besked med ovenstående ordlyd til en nu 19-årig mand fra Køgeområdet, og få timer senere blev der på tragisk vis sat handling bag ordene.

Det fremgår af anklageskriftet i den sag, der har nu har ført til, at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi har rejst tiltale for drab mod de to unge mænd. Et anklageskrift, som DAGBLADET har fået aktindsigt i.

Klokken 15.55 14. juli sidste år gik alarmen på Københavnsvej, og da politiet nåede frem, fandt de en 20-årig ung kvinde, der var blevet både tævet og kvalt. Kvinden var meget ilde tilredt og formodes ifølge anklageskriftet dræbt af den 19-årige mand, som kort efter blev anholdt på stedet.

Inden da havde han nået at sende et billede til den 23-årige mand, der viste den døde kvinde i lejligheden på Københavnsvej.

»E du stolt nu,« lød teksten i den Snapchat- og Wickr-besked til den 23-årige mand ifølge anklageskriftet i drabssagen.

Satudarah skulle fjerne kvinden Anklagemyndigheden har således rejst tiltale mod de to mænd, som man mener står bag både planlægning og udførelse af drabet på den 20-årige kvinde. Politiets tese, at mændene har planlagt drabet i fællesskab, og at det er den 19-årige, der så har tævet kvinden og kvalt eller stranguleret hende.

Kvinden fik ifølge anklageskriftet adskillige slag i hovedet, og heri fremgår det også, at den 23-årige mand desuden skrev til den 19-årige, at to personer fra grupperingen Satudarah ville komme til stedet og fjerne kvinden, efter hun var blevet slået ihjel.

Det skete dog ikke. I stedet kom både politi og ambulancereddere meget talstærkt til adressen hvor man konstaterede, at tre mænd opholdt sig. De blev alle anholdt, men to af mændene blev senere samme dag løsladt igen og renset for mistanke. Få øjeblikke efter anholdelserne blev en fjerde mand anholdt i Jylland. Her var der tale om den nu 23-årige mand

Fælles for mændene, der har været anholdt i sagen er, at de hver især kendte kvinden. De to varetægtsfængslede havde forud for drabet desuden været venner med kvinden i en længere periode, oplyste politiet dagen efter drabet.

Offerets mor: - Helt uvirkeligt Over for Ekstra Bladet har offerets mor sat ord på, hvilke uoverstigelige konsekvenser drabet har haft på familiens liv.

- Vi har det ikke godt. Det er stadig virkelig, virkelig svært, og jeg kan slet ikke mærke, at der er gået et år. Jeg venter stadig på, at hun skriver, ringer eller kommer ind ad døren, og jeg kan stadig høre hendes stemme sige »hej mor.« Det er uvirkeligt, siger moderen til Ekstra Bladet og fortsætter om den kommende retssag:

- Jeg håber på at få at vide, hvad der er foregået. Hvad der ligger til grund. Hvorfor de mener, at hun ikke skulle have lov til at leve mere.

De to drabstiltalte mænd har undervejs i sagen nægtet sig skyldig i sagen. I anklageskriftet fremgår det desuden, at anklagemyndigheden tager forbehold for en påstand om udvisning af den 23-årig med indrejseforbud for bestandig.

Sagen planlægges som en nævningesag og er berammet ved Retten i Roskilde til at strække sig over ni retsdage. Første dag er 23. september, og sidste retsdag er sat til 15. oktober.

