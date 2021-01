Tiltalt for drab: Men var det selvforsvar eller et decideret drab?

Om to uger afsiges kendelsen vedrørende skyldsspørgsmålet i en sag, hvor en 22-årig mand står tiltalt for et drab, der skete den 6. april i Ellemarken i Køge sidste år. Mens anklageren kræver den tiltalte dømt for manddrab, påstår forsvareren frifindelse i sagen, hvor manden har forklaret, at han stak den afdøde i nødværge. Foto: Jesper From

