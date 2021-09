Det var blandt andet udlån af lokaler på spillestedet Tapperiet, som vakte kritik. På baggrund af denne debat vedtog et flertal i byrådet et revideret regelsæt for udlån af kommunens lokaler til de ansatte. Foto: Torben Thorsø

Tilsynet godkender udlån af lokaler til kommunale medarbejdere

Køge - 11. september 2021 kl. 11:49 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Radikale kaldte det ulovligt, da et flertal i Køge Byråd i december sidste år vedtog en ordning, der tillader kommunens medarbejdere at låne lokaler gratis på den institution eller kommunale bygning, hvor de arbejder. Men nu slår Tilsynet fast, at det må kommunen gerne.

På baggrund af kritikken fra de borgerlige partier, bad Køge Kommune Tilsynet om at vurdere, om reglerne for udlån af lokaler ligger inden for kommunalfuldmagtens bestemmelser. Kommunalfuldmagten er det regelsæt, som en kommune opererer under. Nu har kommunen fået svar tilbage fra Tilsynet, som nikker ja til lovligheden af de kommunale udlånsregler.

I kommunalfuldmagten står blandt andet, at det ikke en kommunal opgave at udlåne eller udleje lokaler til arrangementer uden en kommunal interesse. Skattelovgivningen fastslår desuden, at privat brug af arbejdsgiverens ejendele som udgangspunkt er et skattepligtigt personalegode.

Lovligt personalegode

Kommunalfuldmagten giver dog mulighed for at gøre en undtagelse, hvor kommunen kan tilbyde almindelige personalegoder som avis og telefon, feriehuse eller motionscentre. Og det er denne bestemmelse, som Tilsynet vurderer, at Køge Kommunes tilbud om, at personalet kan låne lokaler, falder ind under. Tilsynet lægger også vægt på, at kommunens regler ikke omfatter udlån til afholdelse af private fester og arrangementer.

Køge Kommunes regler giver nærmere bestemt personale mulighed for, at personale kan låne lokaler på deres eget arbejdssted, hvis deres nærmeste leder vurderer, at det falder ind under reglerne. Personalet må for eksempel ikke låne lokaler til private fester. Hvis en medarbejder skal låne et lokale, skal der også indgås en skriftlig aftale om det konkrete lån.

- Nu har tilsynet truffet afgørelse om, at det er ok, som vi har besluttet, nemlig, at vores ansatte gerne må låne deres arbejdspladsers lokaler, men ikke til formål, som kan være konkurrenceforvridende som 50 års fødselsdage, altså private fester, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Så ved vi det Ken Kristensen (V) var en af de politikere, som kritiserede udlånsordningen for at være ulovlig, da den blev vedtaget i december 2020.

- Tilsynet lægger vægt på, at lokaler ikke må udlånes til private fester og arrangementer, der normalt kan afholdes hos en privat erhvervsdrivende. Jeg synes, at det er godt, at vi har fået præciseret det, så vi ved det, siger Venstres gruppeformand, Ken Kristensen.

Konservative var også et af de partier, som mente, at udlånsreglerne var i strid med kommunalfuldmagten.

- Bølgerne gik højt den gang, og der blev draget alle mulige konklusioner, som gik både i den ene og den anden retning. Derfor er vi rigtig glade for, at der nu ligger en klokkeklar udtalelse om, hvad man må og hvad man ikke må, siger Thomas Kampmann, gruppeformand for Konservative.

Gav debat Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF var tilhængere af ordningen, da den blev vedtaget sidste år.

- Det er en af de sager, der har givet anledning til en del debat. Vi har selv lagt sagen op til Tilsynet for at sikre, at vi var på rette spor inden for kommunalfuldmagten, at vi kan tillade, at vores medarbejdere har det gode at kunne låne lokalerne. Det var for at sikre, at der ikke var tale om en ulovlig proces. Jeg synes, det er en god afslutning, vi har fået. Vi har selvfølgelig tiltro til vores lokale ledere, at de godt kan håndtere de her regler, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Lene Møller Nielsen.

Principiel sag SF's Thomas Kielgast langer ud efter de borgerliges skepsis over for forslaget i december sidste år, da forslaget blev vedtaget i byrådet.

- Jeg er ærgerlig over, at vi skulle i Tilsynet, men det er jo fordi, der var nogen, der beklikkede forvaltningens troværdighed og havde konsulteret alle mulige andre juridiske eksperter, siger Thomas Kielgast og påpeger, at personalegodet ikke giver nogen økonomiske udgifter for Køge Kommune.

- Det er en sag, som burde være kørt igennem lynhurtigt, men den blev lynhurtigt principiel, tilføjer Kielgast.

Der har tidligere været offentlig debat om Køge Kommunes udlån af lokaler, da det kom frem, at medarbejdere på Tapperiet og Teaterbygningen gratis har lånt lokaler til private fester. De nuværende regler blev udarbejde i kølvandet på denne kritik.