Udvalgsmedlem Søren Brask er glad for, at der nu bliver mulighed for flere salgsvogne i Køge Kommune, men har ambitioner om endnu flere: - For Venstre er det her ikke den endelige facit, konstaterer han.

Tilladelse til endnu flere salgsvogne

Køge - 12. maj 2021 kl. 06:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Bare tre måneder efter vedtagelsen af en to-årig forsøgsordning med tilladelse af mobile salgsvogne, besluttede Teknik- og Miljøudvalget torsdag at lave visse ændringer og at udvide ordningen.

Det oplyser formand for Teknik- og Miljøudvalget, Erik Swiatek (S). Beslutningen betyder, at tildelingen af salgsvogne fremover vil ske løbende, at forvaltningen kommer til at beslutte tildeling af placeringer af salgsvogne samt at størrelsen af de store salgsvogne bliver ændret fra 10 til maksimalt 15 kvadratmeter.

Udvalget er siden den oprindelige vedtagelse i marts måned blevet gjort opmærksom på flere steder, hvor der er ønske om opstilling af salgsvogne - forvaltningen har efterfølgende fundet frem til fem nye placeringer, der nu bliver mulige at søge til vognene: Køge Havn ved spidsen af "Slipset" (stor vogn), Søndre Strand (stor vogn), Øste Banevej ved stationstrappen og stoppestedet (lille vogn), Køge Nord Station Vest (tre små vogne) samt Kulturtorvet (stor og lille vogn).

Konkurrence - et vilkår I handelslivet har det været påpeget, at salgsvognene kan koste salg hos byens restauranter og spisesteder - Erik Swiatek ser dog ingen grund til, at de spadserende nødvendigvis skal ind på en restaurant for at købe sig en is eller en kop kaffe på vejen.

- Jeg ved godt, at nogle har fremført, at det kan være en konkurrence, men så er der så meget, der er en konkurrence. Og der er jo ingen, der siger, at restauratørerne ikke kan søge om at opstille en af placeringerne til salgsvogne, konstaterer Swiatek.

Han vil iøvrigt gerne se på, om det kan være en god ide at give tilladels til deciderede foodtrucks, ligesom han også finder en tanke om at give tilladelse til den enkelte mobile salgsvogn tilladelse til salg på visse strækninger interessant.

- Vi gør jo det her for at give lidt mere spræl i gaden, understreger udvalgsformanden.

V vil gerne mere Søren Brask (V) er glad for, at ordningen nu er udvidet og ser gerne endnu flere salgsvogne i fremtiden.

- For Venstre er det her ikke det endelige facit. Vi er glade for, at vi har givet de her ekstra muligheder, men havde gerne set, at vi var gået endnu længere og givet muligheder for salgsvogne i forbindelse med særlige begivenheder. For eksempel i forbindelse med udstilling af gamle biler eller ved Sjælland Rundt, siger han.

Et borgerønske

Forsøgsordningen er blevet til på baggrund af flere borgerhenvendelser og blev besluttet tilbage i 2019. Da forsøgsordningen sidste år måtte udsættes, kommer den nu til at løbe i 2021 og 2022. Tilladelserne til salgsvognene gælder i første omgang til og med søndag den 31. oktober.

Forvaltningen havde i marts måned modtaget 15 ansøgninger - fem ansøgninger til salg fra små salgsvogne og ti ansøgninger til salg fra store salgsvogne.

Der blev udvalgt fem små vogne og to store vogne til mobilt salg på de udvalgte placeringer i Køge Kommune. Udvælgelsen af de syv salgsvogne skete blandt andet på baggrund af de gældende vilkår for mobilt gadesalg, størrelsen på de forskellige salgsvogne samt muligheden for lignende tilbud det pågældende salgssted. Dertil er der valgt ud fra, at handicappede har fortrinsret.

Ubesatte placeringer Endnu er to små vogne i Borup Centret, to små vogne i Ølby Centret, tre små vogne ved Køge Nord Station Vest samt en stor og en lille vogn ved Kulturtovet ubesatte placeringer.

- Vi kommer til at give tilladelserne i Borup og Ølby i tæt dialog med borgerforeningerne, så vognene ikke kommer til at være til gene, lover Erik Swiatek.

Kommunen har tidligere modtaget ansøgninger til placeringer på Stationsforpladsen, hvor der vil være salg af italienske specialiteter, på Kulturtorvet med salg af italiensk is, ved siden af Køge Kirke i Nørregade med salg af kaffe, kildevand og saft samt på Søndre Strand, hvor gæsterne kommer til at kunne hygge sig med kaffe, kolde drikke og is fra Bornholm.