Mikrodestilleriet- og bryggeriet Braunstein på Køge Havn går nu i gang med produktionen af håndsprit til både sundhedssektoren og privatforbrugere. Håbet er, at håndspritten vil være på gaden om en uges tid.

Tilladelse er i hus: Destilleri kan nu producere håndsprit

Køge - 24. marts 2020 kl. 13:47 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sent mandag aften blev dispensations- og godkendelsesansøgninger godkendt fra myndighedernes side, og dermed er vejen nu banet for, at mikrobryggeriet- og destilleriet Braunstein på Køge Havn kan sætte en større omlægning af produktionen i gang.

Det fortæller indehaver Michael Braunstein Poulsen, som efter at være blevet kontaktet af sundhedsmyndighederne havde kort betænkningstid.

- Det er, som alle ved, en helt ekstraordinær situation, som ændrer sig fra time til time. Nu bevæger vi os fra fødevareprodution og over i noget helt andet, og det bliver jo ikke sådan, at vi bare trykker på en knap, og så kommer der håndsprit ud. Men vi er omstillingsparate og klar til at gå i gang, siger han til DAGBLADET og fortæller, at man håber, at de første flasker håndsprit er på gaden engang i næste uge.

Først senere i denne uge forventer Braunstein at have klarhed over, hvor meget håndsprit man skal producere, samt hvor det kan anskaffes. Fast ligger det imidlertid, at der både skal produceres til private borgere samt til sundhedssektoren.

- Vi har skullet reagere relativt hurtigt, og der er mange ting, som vi endnu ikke har overblik over. Så vi ved simpelthen ikke endnu, hvad det kommer til at koste, og hvor man vil kunne anskaffe sig vores håndsprit. Alt det skal vi danne os overblik over i de kommende dage, og alt dette er jo også nyt for os, så vi prøver at navigere i det på så oplyst et grundlag som muligt, siger Michael Braunstein Poulsen til DAGBLADET.