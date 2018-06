Tilfreds lærerformand om rungende ja: - Det har været et svært valg for mange

Den lokale lærerformand, Pernille Nørgaard, er ikke overaskende tilfreds med, at et stor flertal stemte ja til overenskomstforliget. Foto: Henrik Fisker

Køge - 04. juni 2018 kl. 15:09 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag formiddag blev det offentliggjort, at et stort flertal af landets lærere har stemt ja til overenskomstforliget. I Køge er der tilfredshed med, at 74,6 procent på landsplan har stemt ja.

- Det er jeg selvfølgelig glad for, men det er ikke fordi, der står over 70 procent med hænderne i vejret og jubler. Alle er stadig skuffede over, at man ikke kunne blive enige om en central arbejdstidsaftale, siger Pernille Nørgaard, formand for lærerkredsen Køge og Stevns.

Hun glæder sig dog over, at man nu kan kigge fremad.

- Jeg tænker, at når så mange har stemt ja, er det fordi, man tror det har et bredere perspektiv end at stemme nej og ende i en konflikt. Nu er folkeskolens parter enige om, at man skal arbejde sammen, og det er positiv. Det her er det bedste resultat for at få bedre arbejdsvilkår for lærerne, påpeger Nørgaard.

Den lokale lærerformand er ligeledes tilfreds med den høje stemmeprocent, der på landsplan endte på rekordhøje 77,8 procent, og som i Køge/Stevns-kredsen nåede helt op på 82,4 procent.

- Det har været et rigtigt svært valg for mange, og mange har været i tvivl om, hvad de skulle stemme, og hvorvidt de overhovedet skulle stemme. Derfor er jeg glad for, at så mange har stemt, siger Pernille Nørgaard.

