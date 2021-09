Tilflyttere: - Her er alt det, vi ledte efter

- Man bliver glad af at gå rundt i Køge, mener tilflytterne Anne Fisker og Jörn Hulgard.

Køge - 08. september 2021 kl. 06:29 Af Martin Rasmussenmartin.s.rasmussen@sn.dk Kontakt redaktionen

Kysten, bylivet, naturen og transportmulighederne. Det er nogle af de centrale argumenter, som Anne Fisker og Jörn Hulgard fremhæver, når de skal forklare, hvorfor valget lige akkurat faldt på Køge, da de tidligere på året flyttede hertil fra København og Frederiksberg.

I starten af året flyttede de sammen ind i et hus på Skovvænget centralt i Køge, og de var blandt dem, der reagerede, da Connect Køge i slutningen af august inviterede tilflyttere til et møde for at samle op på deres første indtryk af Køgeområdet.

- På vores liste over, hvad vi gerne ville have, skrev vi de bedste ting ned fra Frederiksberg og Frederiksstaden: Parker, tæt på vandet, natur, hospital, mulighed for at spise ude, sidde på en café, shopping muligheder, og ikke mindst oplevelsen af at være i en by. Det, vi ikke ønskede, var trafikstøj, larm og vejarbejde, hvilket der er uendeligt meget af i København, fortæller Jörn Hulgard om overvejelserne forud for flytningen til parrets fælles hjem i Køge.

- I den sidste ende blev det Køge, fordi det er en rigtig by. Køge har alt, hvad vi efterlyste. Køge er en levende by med forretninger, Torvet og torvedage, restauranter og cafeer, havnemiljø og masser af indkøbsmuligheder. Transportmæssigt er det også perfekt. Der er motorveje i stort set alle retninger, hurtig tog til København og S-tog. For Anne er det langt hurtigere at tage toget til København end bilen, siger han.

Jörn Hulgard kendte lidt til Køge i forvejen, da han boede i Strøby Egede fra 1986 til 1992, men erkender, at der er sket meget med byen i de mellemliggende år.

- Køge har ændret sig meget, siden jeg boede her - dog til det positive. Dermed mener jeg, at den indre by ser nøjagtig ud som dengang. At man har fået Strædet som en integreret del af byen er kun til fordel for alle. Torvebyen, hvor man har bibeholdt det gamle C.F trælasthandels konstruktion, er alle tiders område med åen for enden, siger han.

Parret endte altså med at falde for et hus på Skovvænget.

- Det ligger dejligt centralt både i forhold til S-toget, Torvet og ikke mindst vand og skov. På vores ture til Køge kørte vi rundt i området. Vi spiste på nogle restauranter, var ved vandet og handlede i byen for at fornemme atmosfæren og stemningen i Køge, fortæller Jörn Hulgard, som fremhæver, at Køge er en by, de fortæller om med stolthed til familie og venner.

- Det er en by med historie. Køge Torv er levende og smuk. Vi har taget vore familier med på en rundtur og med stolthed fortalt om byen. Man bliver glad af at gå i byen, og køgenserne er meget imødekommende og hilser og er nemme at komme i kontakt med, siger han.

Parrets konklusioner stemmer godt overens med det generelle indtryk, som Connect Køge står tilbage med efter de to møder med nytilflyttere.

Connect Køge-direktør Allan Munch beretter om meget givtige samtaler med omkring 35 deltagere, som blandt andet fremhæver bymiljø og natur som afgørende for deres valg af Køge til deres nye hjem.

- Mange fortæller samstemmende, at de er meget glade for Køge Kommunes natur og især nærheden til vand og det maritime miljø. Flere er blevet overrasket over, at her er et meget stærkt kulturliv og handelsliv, og mange fremhæver at der er mange gode aktiviteter i byen, som beskrives som en levende og spændende by, fortæller han om konklusionerne.

- Det har styrket os i vores tro på, at vi gør det rigtige, når vi folder byen ud i vores markedsføring og blandt andet fokuserer på nærheden til vand og den rige natur, og konklusionerne fra møderne indgår i den videre brandingindsats for Køge Kommune, forklarer Allan Munch.

Efterlyser velkomst Generelt oplever tilflytterne køgenserne som venlige og imødekommende, mens enkelte har opfattet det som lidt svært at danne netværk i begyndelsen. Til gengæld efterlyste en stribe tilflyttere en decideret velkomst fra Køge Kommune og eventuelt også fra handelslivet.

- Flere nævnte i forbindelse med møderne, at de savnede information om fritidsaktiviteter og lignende i forbindelse med tilflytningen, fortæller Allan Munch.

Sådan en hilsen med en "startpakke" til tilflyttere havde Anna Fisker og Jörn Hulgard taget imod med glæde.

- Det overraskede os, at vi ikke blev budt velkommen af kommunen i form af et brev fra borgmesteren og en velkomstpakke med information, kort og hvad man nu kunne få brug for som ny tilflytter, siger de.

- Det kunne også være en hilsen fra det lokale handelsliv, eksempelvis i form en en kupon til en kop kaffe på en af caféerne, så man tilskyndede folk til hurtigt at lære byen at kende, tilføjer Jörn Hulgard om et af de konkrete forslag til forbedringer, som augustmøderne også udmundede i.