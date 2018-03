Tilbud til ældre om en forebyggende samtale

Det kan være rart at have nogen at tale med, når livet tager en ny drejning. Samtalen kan forebygge, at eventuelle problemer eller udfordringer vokser sig større. Samtalen er fortrolig og foregår hjemme hos dig. Du er velkommen til at invitere en god ven eller et familiemedlem med. Besøget varer omkring en time, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- En forebyggende samtale kan f.eks. handle om din livssituation og tanker om fremtiden, et ønske om et netværk og hjælp til at møde andre eller hjælp til at få en mere aktiv hverdag. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.