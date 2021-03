Kommunen yder blandt andet hjælp til at få får ud på marken, der kan være med til at bekæmpe den aggressive bjørneklo.

Send til din ven. X Artiklen: Til kamp mod kæmpe-kloen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til kamp mod kæmpe-kloen

Køge - 21. marts 2021 kl. 12:05 Kontakt redaktionen

Køge Kommune opfordrer til kamp mod kæmpe-bjørneklo.

Græsning med får er en effektiv metode til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lige nu kan du søge Køge Kommune om tilskud til at få sat dyr på arealet, lyder det i en pressemeddelelse.

Rigtig mange grundejere i Køge Kommune er godt i gang med at bekæmpe bjørneklo på deres arealer, og på kommunens egne arealer har bekæmpelsen af de invasive planter fortsat høj prioritet. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kræver en stor og vedholdende indsats fra grundejerne.

Køge Kommune opfordrer derfor alle grundejere til at sætte ind mod planten allerede nu i det tidlige forår. Budskabet er, at hvis planterne bekæmpes effektivt og frøspredning undgås, kan kæmpe-bjørneklo ofte udryddes.

En af de mest skånsomme metoder til bekæmpelse er at lade dyr græsse bjørnekloen væk. Som en hjælp til grundejere, der overvejer at sætte græsningsdyr ind mod bjørnekloen, tilbyder Køge Kommune et økonomisk tilskud til at få sat dyr på arealet. Tilskud kan bruges til f.eks. nyt hegn, reparation af ældre hegn, rydning af opvækst eller fremføring af vand.

Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget opfordrer grundejere til at søge puljen hos Køge Kommune.

- Bjørneklobekæmpelse har en høj prioritet hos kommunen og vi ved, at græsning med dyr er en rigtig effektiv metode til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen. Det er jo en skånsom metode for natur og miljø, så for at bakke op om denne metode, har vi igen i år valgt, at kommunens grundejere skal kunne søge om et tilskud til at få sat dyr på arealet, fortæller Erik Swiatek.

Vil du have del i bjørneklo-puljen, så send en ansøgning til etk@koege.dk senest den 9. april 2021.

Der er følgende krav til din ansøgning:

Det er en betingelse, at du ejer det areal, du søger på. Ansøgningen skal indeholde et kort, der viser markering af det areal, der ønskes hegnet ind, samt af udbredelsen af kæmpe-bjørneklo på arealet. Skriv gerne lidt om, hvordan du tidligere har bekæmpet kæmpe-bjørneklo på arealet. Du skal udarbejde et budget og angive hvilke udgifter, der ønskes tilskud til. Du skal oplyse, hvilke dyr og hvor mange, du kan sætte på arealet. Græsning i beskyttede moser og lignende kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. ETK vil hjælpe med at vurdere, om der skal søges dispensation.