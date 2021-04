Et nyt samarbejde mellem de sjællandske politikredse skal forstærke indsatsen mod gaderæs. Samarbejde sker efter at Folketinget har skærpet straffen for blandt andet gaderæs i en ny lovpakke mod vanvidskørsel. Arkivfoto: Presse-fotos.dk

Til kamp mod gaderæs: Nu kan speederkløe give fængselsstraf

Køge - 06. april 2021 kl. 13:03 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

På mandag skal to brødre for retten. De er tiltalt for at køre væddeløbskørsel på Københavnsvej i Køge. Dermed kan de blive nogle af de første, der bliver dømt efter folketingets nye skærpede straf for gaderæs, som trådte i kraft den 31. marts 2021.

Gaderæs er en af de færdselsforseelser, som nu får hammeren til at falde tungere, således at sager om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om kap- og væddekørsel skal straffes med fængsel.

- Før var der bøde, nu er det frihedsstraf, fortæller politikommissær Henrik Fobian fra Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Den nye lovpakke betyder også, at vanvidskørsel, der ender med uagtsomt manddrab eller forvolder nogen betydelig skade på, straffes hårdere.

Fælles kamp mod gaderæs I slipstrømmen på den nye skærpelse, indleder politikredsene fra i dag en fælles, koordineret indsats mod gaderæs.

- Udfordringen er, at det er svært for os at planlægge en målrettet indsat, fordi kommunikationen foregår i lukkede grupper på de sociale medier, som vi ikke har adgang til. Så for os opstår gaderæsene pludseligt. Når vi opdager det, sender vi det personale, vi har til rådighed. Vi har også fået stoppet det og skrevet nogle sager. Men vi vil gerne kunne angribe problemet på en anden måde. Det kan vi, når vi samarbejder mellem politikredsene. Så kan vi sende 5-6 patruljer i stedet for bare et par stykker. Det er vores allesammens opgave at få det til at stoppe, siger Henrik Fobian, som er tovholder på samarbejdet mellem politikredsene.

En anden udfordring for politiet er, at gaderæset bare flytter et andet sted hen, når politiet kommer. Det kan være svært at reagere på, når der kun er et par patruljer til rådighed.

- Vi har haft udfordringer med, at vi har skubbet gaderæsene fra kreds til kreds. Hvis de for eksempel bliver afsløret i Køge, kører de måske bare videre til Ishøj, som er en anden politikreds. Nu ser vi det som et fælles problem og står sammen om det, for ellers er det svært at planlægge målrettede aktioner mod det. Hvis vi har en gruppe af patruljer, kan de bare følge efter, indtil vi ikke registrerer flere gaderæs i nogle af kredsene, forklarer Henrik Fobian.

Samarbejdet vil også betyde en tæt kontakt imellem politikredsenes vagtcentraler.

Hundredvis af biler Scenen til de ulovlige gaderæs bliver typisk sat i industriområder eller på større veje på weekendaftener, hvor op imod flere hundrede biler og motorcykler mødes. Mange er bare ude at se på biler, men der er også nogen, som kører hasarderet, gasser op eller laver hjulspin og dækafbrænding til stor irritation for omkringboende. Enkelte er der for at køre om kap i ulovligt gaderæs, hvilket kan være yderst farligt for både deltagere og tilskuere, vurderer politiet.

Problemet med gaderæs er også kendt i Køge, hvor det blandt andet har været holdt i et industriområde i Køge Nord.

- Vi ved, at der er nogle samlingssteder i Køge, hvor de kan lide at mødes. Så det har vi øjne på, siger Henrik Fobian.

Politiet: Tænk dig om Henrik Fobian håber på, at den nye vanvidspakke vil få folk til at tænke sig om en ekstra gang.

- Vi håber på, at de højere straffe, vil have en præventiv effekt, så folk sætter sig og konstaterer, at det ikke er det værd, så de finder en anden løsning, hvis de vil køre ræs. Vi kunne godt tænke os, at det ikke var nødvendigt at tage folks kørekort og konfiskere deres biler, siger han.

Dialog er vigtig Politiet laver derudover en forebyggende indsats både i form af samarbejde med kommunerne, men også ved at forsøge at række ud til de deltagere, som overholder loven og bare gerne vil have lov til at dyrke deres interesse for biler.

- Vi forstærker dialogen med de gode kræfter blandt motorentusiasterne, som gerne vil finde en lovlig måde at dyrke deres passion for biler og motorcykler. For at finde en mulig løsning herpå inddrages kommunerne derfor også i dialogen, siger Henrik Fobian.

For høj fart er skyld i 4 ud af 10 dødsulykker i trafikken og kan både være årsag til, at uheld sker, men også til, at ulykken bliver mere alvorlig.