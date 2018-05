Bjørneklo er skal udryddes - kommunen er klar med en ny indsatsplan. Arkivfoto

Til kamp mod den sejlivede bjørneklo - igen

Køge - 11. maj 2018 kl. 16:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: Køge Kommune havde en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra 2014-2017.

Nu gør forvaltningen så opmærksom på, at det er nødvendigt at få vedtaget en ny indsatsplan, for at kommunen kan gøre bekæmpelse af kæmpebjørneklo lovpligtig ifølge »Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo«.

Samtidig betyder en ændring i bekendtgørelsen fra 2017, at det nu ikke længere er muligt at pålægge bøder for manglende bekæmpelse.

I stedet er der indført en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at kommunerne kan foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning. Prisen for dette kan indtil videre ikke overstige 3,81 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Opgaven foreslås placeret i ETK, da bekæmpelsen på private arealer nu kommer til delvis at udføres af kommunen selv, og da ETK nu har flere års erfaring med bekæmpelse fra kommunens egne arealer.

De væsentligste forekomster af kæmpebjørneklo i kommunen er kendt og registreret, skriver forvaltningen.

Det er typisk planter, der har spredt sig langs kommunens vandløb, for eksempel Køge Å, Kimmerslev Møllebæk og Skensved Å, og har bredt sig langs brinker og op på udyrkede og fugtige arealer.

Det kan være et problem for den hjemmehørende vegetation i blandt andet beskyttede moser som Valore Mose, op mod Jersie Mose og i Regnemark Mose, hvor for eksempel den sjældne Løgurt eller orkidéen Tyndakset Gøgeurt vokser.

Også langs motorveje, efter anlægsarbejder og på tomme industrigrunde kan der dukke forekomster op, der får lov at stå og blive store.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der i løbet af den hidtidige aktive indsatsperiode 2010-2016 er igangsat bekæmpelse på langt de fleste private arealer i kommunen.

Bekæmpelsen er foregået med alle kendte metoder, tidlig rodstikning, sen skærmkapning, slåning af bestande, i mindre omfang sprøjtning, afdækning, og afgræsning med får og kreaturer.

Der har været omfattende tilsyn og kommunikation fra forvaltningens side, og bekæmpelsen er indtil videre kommet i gang uden brug af håndhævelser i form af bøder for manglende bekæmpelse.

Klima- og Planudvalget har på sit seneste møde godkendt forslaget til en ny indsatsplan, og der bliver samtidig afsat 160.000 om året i driftsudgifter til at bekæmpe den genstridige plante.

Det forventes at tage op til 8-12 års uafbrudt bekæmpelse, før planten er helt væk, men behovet for indsats falder markant efter de første par år.