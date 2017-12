Det nye Seniorråd har konstitueret sig med Doris Lind Hildebrandt som genvalgt formand og Margrethe Pedersen som ny næstformand. Fra venstre er det Nadia Sandberg, Ole Christensen, Doris Lind Hildebrandt, Grethe Schlichter, Margrethe Pedersen, Britta Nørregaard, John Jensen, Bjarne Graulund (siddende) og Grethe Hansen.

Til kamp for flere plejeboliger og bedre ældremad

Køge - 13. december 2017 kl. 08:32 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 21. november var der som bekendt også valg til Seniorrådet i Køge Kommune, og de ni medlemmer af det nye råd har nu konstitueret sig.

Der var genvalg til den tidligere formand Doris Lind Hildebrandt, mens Margrethe Pedersen afløse Grethe Hansen som næstformand.

- Det foregår på den måde, at det medlem, som har siddet længst i rådet indkalder til konstituerende måde, hvor der så bliver stillet forslag om personer til formandsposten, forklarer Doris Lind Hildebrandt.

- Her blev jeg så foreslået, og der var forslag om Nadia Sandberg, som jo fik flest stemmer ved selve valget, men jeg vandt afstemningen på det konstituerende møde.

Doris Lind Hildebrandt har tidligere siddet otte år i Seniorrådet, så det er en erfaren formand, der klar til i yderligere fire år at kæmpe de ældres - eller seniorernes - sag i Køge Kommune.

- Jeg synes, vi har haft et rigtigt godt samarbejde med både forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget de sidste fire år, og det håber jeg selvfølgelig fortsætter i den kommende periode, siger formanden.

- Det bliver især spændende at få samarbejdet i gang med det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg, som jo stort set består af nye folk.

Doris Lind Hildebrandt understreger, at Seniorrådet føler, at man bliver taget alvorligt, og at der bliver lyttet til de forskellige synspunkter, som rådet kommer med.

- Det er jo selvfølgelig ikke altid, vi kommer igennem med vores holdninger, men det er vigtigt, at vi bliver taget med på råd, og at der bliver lyttet til os.

Det nye Seniorråd har allerede en række mærkesager på programmet, og formanden nævner blandt andet, at der skal tjek på, hvordan pengene fra ældre-milliarden bliver anvendt og på kommunens kvalitetsstandarder.

- Og så skal vi først og fremmest have fokus på plejehjemsbyggeri og ventelisten, siger hun.

- For øjeblikket står der næsten 80 ældre borgere på venteliste til en plejehjemsplads, og det er alt for mange.

- Samtidig skal der nu renoveres plejehjemsboliger på Nørremarken, så der lukkes yderligere 18 pladser, mens vi stadig venter på, at de nye bliver færdige i Køge Nord. Så der er nok at tage fat på, konstaterer Doris Lind Hildebrandt.

Et andet vigtigt indsatsområde for Seniorrådet er maden til de ældre, hvor der ikke er nogen tvivl hos Doris Lind Hildebrandt om, at der er plads til forbedringer.

- Al maden skal laves fra bunden, og det gælder både på plejecentrene og hos de hjemmeboende, understeger hun.

- Det kan simpelt hen ikke passe, at ældre hjemmeboende skal have en færdig- smurt madpakke stående i køleskabet i fire dage. Det ville ingen af os andre jo have lyst til at spise.

- Og måltidet handler jo lige så meget om lyst til at spise, som om selve maden, siger formanden.

- Det er jo desværre derfor, at vi på landsplan har næsten 60 procent underernærede blandt vores ældre borgere. Det skal vi kunne gøre bedre i Køge Kommune.