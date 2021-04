I de kommende måneder skal der findes tilsagn om cirka 100 millioner kroner, hvis drømmene om at Køge kan blive værtsby ved et eventuelt EM i kvindefodbold i 2025 skal have nogen som helst bund i virkeligheden. Det vil kræve et stort løft af Køge Idrætspark. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Tidspres før EM-ansøgning: - Det ser svært ud

Køge - 21. april 2021 kl. 09:53 Af Anders Fallesen

Intet er som bekendt umuligt i denne verden, men alligevel begynder det at se svært ud at blive en del af et eventuelt EM i kvindefodbold i 2025.

Det mener i hvert fald Jeppe Lindberg, der som politisk udpeget formand for Køge Idrætspark-følgegruppen står i spidsen for følgegruppens arbejde med at få færdiggjort Køge Idrætspark-projektet, så det kan gøres klar til, at Køge kan ansøge om at blive værtsby ved EM i kvindefodbold, såfremt Danmark udpeges som værtsnation.

Alligevel tillader han sig at være optimist, slår han i samme åndedrag fast over for DAGBLADET.

- Der er to ting, der er vigtige for, at vi kan få kvinde-EM til Køge. Det er tid, og det er penge. På de første to møder i følgegruppen har vi brugt energi på at kigge på, hvad det er for en størrelse, vi har, og hvad vi skal finde penge til. Der var mange gode ideer, og scopet (afgrænsningen, red.) blev forsøgt udvidet af nogen. Det talte vi så lidt ned og landede derefter på parkeringsløsninger, trafikafvikling og så selvfølgelig et stadion, der kan leve op til kravene for at blive værtsby. Det er kernen i følgegruppens opgave at kigge frem mod et kvinde-EM, for det vil være godt for byen og kommunen, siger Jeppe Lindberg.

Han fortæller videre, at det er forventningen, at det vil koste et sted mellem 110 og 120 millioner kroner at få færdiggjort Køge Idrætspark i de påkrævede rammer med etablering af flere parkeringspladser, bedre trafikafvikling og løft af stadionkapaciteten.

- Det var det, vi fandt ud af på møde ét og to i følgegruppen, siger han og korrigerer sig selv umiddelbart efter.

- 130 millioner kroner var det faktisk.

Mangler 105 millioner

Efter det første møde fik nogle medlemmer af følgegruppen til opgave at afsøge markedet for ekstern finansiering, mens andre fik til opgave at undersøge, hvordan projektet kan gøres billigere.

- Indtil videre har vi fundet løsninger, der kan gøre det 10 millioner kroner billigere på parkeringsdelen, fordi der er peget på, at man i spidsbelastede perioder vil kunne inddrage grusbanen ved Nørremarkens plejecenter, hvor der også vil kunne blive etableret yderligere p-pladser. Det vil også kunne afhjælpe p-problematikken omkring Åsen, som vi har set i den senere tid, siger Jeppe Lindberg.

Han skal som følgegruppens formand afrapportere og fremlægge arbejdet for sine byrådskolleger før sommerferien, hvor finansieringen skal være på plads, såfremt det skal have nogen gang på jord.

Af de 120 millioner, der mangler for at få Køge Idrætspark opgraderet, så det kan leve op til UEFA's krav til værtsbyerne ved kvinde-EM, har forligsparterne i Køge Byråd deponeret 15 millioner kroner med sidste års budgetaftale. Den del bakkede alle partier, foruden Enhedslisten, op om, hvorfor der altså aktuelt mangler 105 millioner kroner.

Stadig optimistisk

Og hvad skal der så ske nu? Arbejdes hårdt og hurtigt, svarer Jeppe Lindberg. Han tvivler på, at Køge Byråd er villige til at hive 105 millioner yderligere op af lommen for at finansiere det.

Derfor skal dialogen med private aktører intensiveres.

Man søsatte planerne med forventninger om, at der ville være villighed fra private investorer til at spæde til. Hvad er status i forhold til det?

- Det har været besværliggjort af coronaen, men vi håber at kunne få sat fart på dialogen nu. Men faktum er, at som vi sidder her lige nu, så ser det ikke ud til, at vi kan få et kvinde-EM til Køge Kommune. Når det er sagt, er jeg optimistisk i forhold til de bilaterale samtaler om yderligere ekstern finansiering, som jeg drager rundt og tager sammen med forvaltningen.

Hvad dækker den optimisme over, og hvor langt vil man kunne komme for de tilkendegivelser der aktuelt ligger fra private aktører?

- Vi kan komme et godt stykke og kan måske finde omkring de 90 millioner kroner. Men det vil kræve nogle sværdslag, og der skal nok sluges nogle kameler.

Hvad taler vi om her? At der ikke kan komme tag på en eventuelt ny tribunen for eksempel?

- Der er netop den hage ved det, at det er et krav fra UEFA, at tribunerne er overdækket, og at det er faste tribuner, så der kan ikke etableres rulletribuner eksempelvis. Så der kunne vi heller ikke gøre det billigere, siger Jeppe Lindberg.

Han fortæller desuden, at der aktuelt er en række elementer til eventuel yderligere finansiering i spil i forhandlingerne, som han ikke kan komme nærmere på for nuværende.

Der vil givetvis sidde nogle derude, som bare gerne vil have et godt og velfungerende idrætsanlæg med trafiksikker adgang. Mennesker, som måske synes, at alt dette er skudt lidt over målet, og som ikke er helt klar til det høje ambitionsniveau. Hvad tænker du om den tankegang?

- Det er jeg med på, men opdraget for følgegruppen har været færdiggørelse af Køge Idrætspark med henblik på at ansøge om at blive værtsby ved et kvinde-EM i 2025. Og det synes jeg ser svært ud lige nu. Men jeg er også optimist. (...) Jeg tror godt, at vi kan finde hinanden, hvis det giver mening for alle. Vi har brug for nogle gode lange snakke, og så skal vi nok finde hinanden, hvis folk kan se mening projektet. Med dette har vi mulighed for at bringe alle tingene sammen, få det til at gå op i en højere enhed og eventuelt få kvinde-EM til Køge, siger Jeppe Lindberg.

- Det er nu

Ifører han sig alene sin LA-byrådsmedlemskasket, vil han strække sig langt for at få kvinde-EM til kommunen. Men det soleklare udgangspunkt er, at det ikke skal koste flere kommunale kroner i færdiggørelsen af Køge Idrætspark, konstaterer han.

Mangler der i sidste ende fem millioner kroner eller lignende beløb for at få det hele til at gå op, vil han imidlertid se gode perspektiver i at finde den kommunale finansiering til dette.

- Man skal også huske på, at der med de 15 millioner kroner fra sidste års budgetforlig er lagt i alt 185 millioner kommunale kroner i det samlede Køge Idrætsparkprojekt, siger Jeppe Lindberg.

Du fortæller selvfølgelig alle disse detaljer, fordi du gerne vil informere læserne om status for projektet. Men kan man også tolke dette som et opråb til de private aktører, der måtte have interesse i det, om at der skal handles hurtigt.

- Det er nu, det sker. Der er ikke tid til at fedtspille fra nogen sider længere. Hvis man gerne vil have det her til at lykkes, så er det nu, vi skal hugge til. Ellers vil vi kunne skyde en hvid pil efter kvinde-EM. So be it. Men det ville da være en fantastisk, international eksponering for byen og kommunen, siger Jeppe Lindberg.

Fra hans konservative byrådskollega, Flemming Christensen, der også er med i følgegruppen, er der større optimisme at spore:

- Jeg synes, at det ser fornuftigt ud, og ud fra de indledende snakke, vi har haft med investorer og erhvervslivet, som er inde omkring Køge Idrætspark, tror jeg, at vi kan løse det. Der er travlt, men vi har et rimeligt overblik over, hvad der mangler. I bund og grund handler det om etableringen af 5.000 ekstra siddepladser i runde tal, og det koster selvsagt penge. Opgaven er så at finde ud af, hvad vi kan skaffe gennem selvsamme investorer og erhvervsliv i form af byggeretter eksempelvis, siger Flemming Christensen.