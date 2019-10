Den tidligere SFO ved navn Basen i Rishøj bliver nu til Børnehuset Basen. Foto: Køge Kommune

Tidligere SFO-bygning indrettes til nyt børnehus

Køge - 31. oktober 2019

En helt ny daginstitution ser dagens lys i Køge. Institutionen bruger renoverede lokaler, kan huse 80 børn og har et køkken, der kan producere mad både til institutionens egne børn og til naboinstitutionen.

I lokalerne på Rishøjvej, hvor SFO-afdelingen Basen før havde til huse, åbner torsdag den 7. november en ny daginstitution, der har plads til 80 børn. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Børnehuset starter med at have 15 børn, og over de første to måneder forventes det antal at stige til 60 børn, og på sigt vil institutionen altså kunne rumme 80 børn - 40 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

- Vi er midt i en bølge, hvor der kommer rigtigt mange børnefamilier med børn i vuggestue- og børnehavealderen til Køge, så jeg er rigtigt glad for, at vi så potentialet i Basens lokaler og rykkede hurtigt på at få lavet gode rammer, som vi kan være stolte af, siger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget.

Basen har før været en SFO-afdeling, der hørte til Kirstinedalskolen, men lokalerne blev kun sjældent brugt, så Børneudvalget gik hurtigt i gang med arbejdet med at få lokalerne omdannet til daginstitution.

- I Køge Kommune har vi indført en strategi om at udnytte de lokaler, vi har til rådighed, før vi bygger nyt, og det glæder mig, at vi her har kunnet få en daginstitution, som kommunen havde brug for, for langt færre penge, end hvis vi skulle bygge noget nyt, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S).

Basen har også fået et produktionskøkken som skal levere frokost - ikke bare til institutionens 80 børn men også til det nærliggende Rishøjens Børnehus, der er en institution med 55 børn.

Alt personale til Basen er allerede ansat, inklusive de to personer, der skal drive køkkenet, og hele personalegruppen glæder sig til at komme i gang.

- Det har været sjovt at se institutionen tage form, og nu glæder vi os rigtigt meget til at komme i gang med at vise børnene de flotte nye omgivelser, siger Pia Arentz, der er leder af Børnehuset Basen.