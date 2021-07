Se billedserie Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Thulesen Dahl om helårsbeboelse: - Corona Camping er et særligt tilfælde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Thulesen Dahl om helårsbeboelse: - Corona Camping er et særligt tilfælde

Køge - 09. juli 2021 kl. 18:17 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Et forslag om en dispensationsordning for landets campingpladser, der er sendt fra Folketingets erhvervsudvalg til regeringen, bliver ikke modtaget med mange positive ord fra flere parter i Køge Kommune.

Initiativet vil give mulighed for, at et mindre antal beboere kan bo på en campingplads hele året - også om vinteren.

Corona Campings ejer Michael Farnø har dog tidligere fortalt til DAGBLADET, at pladsen ikke kan bruge forslaget til meget, da det er en betingelse, at kun 5 procent af pladsens enheder, kan blive brugt til helårscamping.

- Selve forslaget er vi faktisk imod. 5 pct. af vores enhed er fem vogne. Det bliver så pludselig fem luksuspladser, hvor der skal udvælges nogle få heldige, sagde han.

Ikke løsning for Corona Initiativtageren til forslaget Kristian Thulesen Dahl (DF) medgiver, at det er en ordning, som ikke er optimal for Corona Camping nær Borup.

- Jeg medgiver, at det ikke er Corona Campings problemstilling, som vi løser med det her forslag, siger formanden for Dansk Folkeparti.

Han begrunder det med, at Corona Camping er som de færreste campingpladser, da en stor del af beboerne ønsker at leve fast på pladsen.

Den store gruppe på campingpladsen uden for Borup, som ønsker at bo der fast, harmonerer ikke godt med, at det umiddelbart kun er fem enheder, som får mulighed for at bo fast på pladsen med den nye forsøgsordning.

- Man må se i øjnene, at der er forskellige interesser fra de forskellige campingpladser i landet. Jeg har fået henvendelser fra pladser, hvor det løser deres problematik, siger Kristian Thulesen Dahl og uddyber, at mange pladser ikke har den samme mængde efterspørgsel på helårspladser, som Corona Camping har.

Særligt tilfælde Corona Camping fik stor medieomtale, da pladsen var en del af TV2-dokumentaren Trailerpark Danmark, der blandt andet fulgte en række udsatte campingbeboere, som mere eller mindre boede fast i deres campingvogn på Corona Camping.

Kristian Thulesen Dahl fortæller videre, at han mener, at Corona Camping ønsker er at gå langt videre end det, som bliver lagt op til i denne ordning.

Formanden for Dansk Folkeparti havde dog gerne set, at grænsen var blevet sat højere end 5 procent, men siger at tallet var nødvendigt for at opnå enighed i Folketingets erhvervsudvalg.

Ifølge folketingspolitikeren skal der en helt anden løsning til for at løse Corona Campings problemstilling.

Lokalpolitisk skepsis Det er ikke kun Corona Camping, som ikke kan se den store fidus ved den nye helårs-ordning.

Også hos lokalpolitikerne i Køge Kommune er der skepsis over for forslaget.

Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, Thomas Elm Kampmann (K) og Ken Kristensen (V) har alle fortalt til Dagbladet, at de ikke er tilhængere af forslaget.

I forslaget bliver der lagt op til, at det er den enkelte kommune, som skal give tilladelse til helårscamping, og at det desuden er kommunen, der skal vurdere ansøgninger fra borgere, som ønsker at bo på campingpladsen året rundt. Det er blandt andet dette, som lokalpolitikerne ikke er tilhængere af.

- Jeg synes slet ikke om, at kommunen skal være smagsdommere for, hvem der må og ikke må få en plads, som gælder hele året på en campingplads, har Thomas Elm Kampmann sagt til DAGBLADET.

Initiativtageren til ordningen Kristian Thulesen Dahl, tror dog umiddelbart ikke, at ordningen vil kræve mange ekstra ressourcer fra kommunerne, fortæller han.

Men han respekterer, at Køge Kommune er i en speciel situation på grund af Corona Camping, hvor han mener, at interessen for at bo hele året i sin campingvogn, er højere end hos de gennemsnitlige campingpladser.

- De fleste steder vil det være en håndfuld, som er interesserede i de her pladser. I Køge er det dog et særligt tilfælde med Corona Camping, og det betyder selvfølgelig også, at Køge kommune reagerer på en anden måde end man vil gøre i andre kommuner. Og det er selvfølgelig fair, afslutter han.