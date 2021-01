Se billedserie Thea Stasia Nash afsluttede EUD Buisness og blev fejret virtuelt.

Thea og kammeraterne fejret virtuelt

Køge - 22. januar 2021 kl. 10:01 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Et nyt hold elever har netop afsluttet deres grundforløb på EUD Business uddannelsen på Køge Handelsskole. De blev fejret online hjemmefra, hvor de var samlet til virtuel lykønskning og taler. Deres eksamensbevis blev personligt leveret sammen med en lille hilsen til elevernes fejring hjemmefra i stuen.

- Jeg håber vi kan mødes til fælles afslutning, når det engang bliver muligt. Indtil da bliver jeg fejret af min kæreste og mine forældre. Før jeg startede på uddannelsen, var jeg ungarbejder i Daglig brugsen i Strøby, og det var faktisk min chef, der anbefalede mig at starte på EUD Business, som vejen til en læreplads samme sted. Så jeg glæder mig til at starte der på fuldtid den 1. februar. Som ungarbejder skulle jeg blot kunne snakke med folk, men nu har jeg lært det bagvedliggende om hvordan virksomheder er opbygget, og har større forståelse for forretningstankegangen, der ligger bag kundebetjeningen, siger Thea Stasia Nash.

Grundet pandemien måtte Køge Handelsskole finde på en ny måde af fejre elevernes afslutning. Det betød at uddannelseschefen og underviserne for første gang skulle tage afsked med eleverne virtuelt.

- Vores pedeller har været rundt og aflevere en lille festlig gave til eleverne med lidt godt til ganen, som vi tænkte, at eleverne kunne nyde hjemme i stuen foran pc'en ved vores fælles virtuelle translokation. Det bliver en lidt anderledes afslutning på deres uddannelse, men sådan er livet her og nu, og vi må få det bedste ud af det, fortæller Uddannelseschef Hans Severinsen.

Eleverne på GF2 skal nu ud og finde en praktikplads, og Hans Severinsen lagde i sin tale ikke skjul på, at han håber regeringen forlænger hjælpepakke ordningen til virksomhedernes elevløn. Han opfordrede desuden eleverne til at bruge skolens praktikpladskonsulent Michala Duvier til at hjælpe med at finde en praktikplads eller alternativt vælge skolepraktik.

- Det er dejligt at være færdig, men vi havde aftalt at mødes til fælles fejring sammen med klassen, og det er selvfølgelig ærgerligt at det lige nu kun kan blive online. Jeg valgte EUD Business uddannelsen, da jeg gerne vil være materialist, og min plan var at starte som elev i Matas nu, men de tager ikke imod nye elever foreløbig grundet pandemien, så drømmen må vente lidt. Jeg føler, at jeg er blevet klogere på hvad det vil sige at drive en virksomhed og arbejde i en butik, og hvad det kræver i forhold til det man tror. Før vidste jeg for eksempel ikke hvad afsætning var, eller hvordan man kan analysere en virksomhed, fortæller Louise Schou Nielsen, der har en tidligere uddannelse som tjener i bagagen.