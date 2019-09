Se billedserie Foto: Køge Festuge

The Minds of 99 blev aflyst - scenen var livsfarlig

Køge - 02. september 2019 kl. 13:31 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge fik ikke den flotte afslutning, man havde drømt om, dengang bandet The Minds of 99 blev hyret til at slutte det hele af lørdag aften på Torvet.

Et voldsomt uvejr, der pludselig brød ud sent lørdag aften, skabte så store problemer med scene-konstruktionen på Køge Torv, at arrangørerne endte med at aflyse bandets koncert. For lige som The Minds of 99 skulle til at indtage scenen på Torvet i Køge, buldrede og bragede et voldsomt regnskyl og blæsevejr indover alle fremmødte.

Den kraftige blæst ruskede i scenekonstruktionen, og tårnene der holder taget blev så medtaget, at der var risiko for at det faldt sammen. Gulvet fik også slået en lille revne, forklarer formand for Køge Festuge, Per Steenberg.

- Det var vinden, der var den ødelæggende faktor. Koncertudstyret er lavet til at kunne tåle vand, og det er vi mennesker også, så vinden alene gjorde, at vi måtte stoppe, siger han.

Det var af sikkerhedsmæssige årsager, at The Minds of 99 ikke kunne optræde på scenen, fordi der var risiko for, at den simpelthen styrtede sammen nedover hovedet på dem. Selv om folk skulle have beskeden tre gange, forlod de Torvet i god ro og orden, siger Per Steenberg.

- Der var ærgrelse, buhen og råben, da koncerten blev aflyst, men folk var våde, så uroen, der normalt kan komme ved sådan en aflysning, kom ikke, siger Per Steenberg.

Festugens medarbejdere er efterfølgende også blev mødt af stor forståelse for, at de blev nødt til at lukke ned for festen.

- Vi er meget glade for, hvordan folk tacklede, at vi aflyste koncerten. Der var stor forståelse for det, og det er vi glade for. Og så er vi meget glade for at ingen kom fysisk til skade. Sikkerheden er jo frem for alt, siger Per Steenberg.

