Køgenserne kan nu lade sig PCR-teste i yderligere fire dage, efter at Region Sjælland har valgt at forlænge testcenteret på Teaterbygningen, så det nu først lukkes ned tirsdag den 17. juni. Foto: Thomas Olsen

Testcenters levetid forlænges frem til næste tirsdag

Og nu får endnu flere borgere mulighed for at lade sig teste, efter at Region Sjælland har besluttet at holde testcenteret åbent i yderligere fire dage. Det betyder, at testcenteret nu vil have åbent mellem klokken 15.30 og 19.30 dagligt frem til og med tirsdag den 20. juli og ikke den 16. juli som først planlagt. Det oplyser Køge Kommune på sin Facebook-profil, hvor man skriver ud til borgerne: