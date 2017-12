Teenagere ville stjæle bil: Så kom politihunden Jarl

De to drenge forsøgte at flygte fra stedet, men det lykkedes dels politihunden Jarl og dels en hurtig politimand at indfange de to igen. Begge sigtes for brugstyveri af bilen. Den 17-årige blev overført til Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, hvor han ligeledes skulle afhøres til en sag. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.