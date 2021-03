Teenagepiger anholdt for vold

Patruljen undersøgte sagen og fik klarlagt, at to af de tre piger havde været involveret i overfaldet på den 15-årige pige, som var blevet slået, sparket og revet i håret. Hun pådrog sig skrammer ved overfaldet, men kom ikke noget alvorligt til.

De to piger på 14 og 15 år blev gjort bekendt med, at de var mistænkt for vold, og den 15-årige blev sigtet og anholdt i sagen. Den 14-årige er under den kriminelle lavalder og kan ikke straffes.

Politiet kørte begge piger hjem til deres forældre, hvor de blev afhørt under overværelse af deres værger. De sociale myndigheder blev orienteret om sagen mod de mindreårige piger.

Politiet efterforsker nu sagen, for at få klarlagt omstændighederne omkring overfaldet, og vil indhente overvågningen fra supermarkedet. Motivet til overfaldet var formentlig et skænderi imellem parterne i supermarkedet forud for episoden.