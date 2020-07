Teaterrejse ind i de unges sind

- Vi startede helt fra »scratch« forleden og tog udgangspunkt i nogle forskellige ord, som optager de unge. De var fra start gode til at byde ind, og fra min hverdag, hvor jeg underviser i teater en gang i ugen på ungdomsskolen, følger jeg også, hvad der foregår i deres liv. Det handler om at være dygtig, fornuftig, nyttig, at gøre det rigtige og være ligesom de andre. Nu vendte vi den om og udforskede det at være udygtig, det at ødelægge, at skille sig ud, at være i total stilstand. De unge bød også selv ind med aspektet i magtforholdet til deres forældre, hvor der er tale om en slags guder og dukker. Det bliver dermed til en fortælling om en rejse fra at være dygtige, fornuftige og nyttige dukker, der ikke har lov til at sige noget, men må rette ind, til, gennem bevægelse, at turde sige, føle og gøre noget. Forestillingen slutter derfor på bakken ved marinaen, hvor de unge siger nogle ærlige og meget direkte ting til deres forældre om, at det kan være svært at være ung. De slutter dog også af med en kærlighedserklæring til deres forældre, siger Rasmus Cundell om den selvstændighedsrejse, som han og medunderviser Simon Stenbæk Christensen har taget den teaterlystne gruppe unge skuespillere med på i de senere dage.