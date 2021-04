Se billedserie Elever fra Herfølge Skole var i denne uge en del af et teaterprojekt, der blandt andet indeholdt forestillinger i skolegården. Foto: Cecilie C. Caspersen, Kaleidoscope Vision

Teaterprojekt skal gøre elever bevidste om deres demokratiske rettigheder

Køge - 25. april 2021

Formiddagssolen skinner skarpt på skolegårdens grå asfalt. En flere meter lang mur står midt i det hele. Muren har sorte streger samt røde og blå farver målet på begge sider.

I et snævert mellemrum i muren står en repræsentant fra MOR, Ministeriet for Overvågning og Retfærdighed. Han er et par meter over jorden og henvender sig til den ene af skolens 6. klasser, som står på række på den ene side af muren.

Iført sort jakke, spraglede emblemer og sjove briller henvender han sig til eleverne, som dagen før har malet den ene side af muren. Et arbejde, som de åbenbart ikke har gjort særlig godt.

- I har ikke malet jeres side af muren ordentligt. I har gjort det forkert. Skam jer!, råber repræsentanten for MOR.

Herefter drejer han kroppen 180 grader og henvender sig til den anden 6. klasse på den anden side af muren. De får stor ros for deres arbejde, selvom man umiddelbart ikke kan se forskel på murens to sider. Eleverne i den anden klasse har gjort en fantastisk indsats, lyder det, og uden dem havde skolen ikke kunne forsvare sig imod FAR, Foreningen for Afvikling af Retfærdighed.

Den første klasse får nu at vide, at de skal bukke for den anden klasse og sige undskyld for deres dårlige malearbejde. Men eleverne tøver og viser utilfredshed med situationen. Nogle af stille, mens andre griner lettere akavet.

- Vi vil ikke sige undskyld, råber en af eleverne.

Kort efter bryder skuespilleren i den sorte jakke ud af sin rolle og forklarer børnene, hvad der egentlig sker. Pointen er, at der i kampen imod uretfærdighed også kan blive skabt uretfærdighed, lyder hans forklaring, der får børnene til at falde ned igen. Flere er tydeligt bevidste om, at den ene klasse lige er blevet behandlet uretfærdigt.

Rettigheder afvikles Scenen og det fiktive scenarie, der udspiller sig i skolegården på Herfølge Skole, er en del af undervisningsforløb kaldet »MOR bygger en mur«. Forløbet skal sætte fokus på demokrati i en krisetid, få eleverne til at reflektere over det, der sker omkring dem, og hvornår deres grænser og rettigheder bliver overtrådt.

Det er fire kulturinstitutioner inden for teater, billedkunst og socialantropologi, der står bag læringsprojektet. Når det kommer til teaterforestillingerne, er det kompagniet Sir Grand Lear, som iscenesætter dem. Institutionerne tilbyder elever og lærere på skolernes mellemtrin at deltage i et forløb, som også helt bevidst har referencer til den virkelige verden med corona.

- Vi står i en vild tid, især for børn i den alder, når vi for eksempel oplever, at frihedsrettigheder afvikles med et fingerknips. Her kan kunst sætte nogle følelser og en refleksion i gang og skabe et trygt rum, hvor eleverne kan udforske ekstreme styreformer og tænke over, hvordan de reagerer som flok i en krisetid, forklarer Karen Hermansen, der er projektleder.

Forløbet skal også undersøge, hvordan det påvirker børn, når de skal ændre radikal adfærd, hvilke spørgsmål de stiller til det, og ikke mindst gøre det dem bevidste om, at deres demokratiske rettigheder er under udvikling.

- Om de så forholder sig kritisk eller forstående til en autoritet er ikke essentielt. Det handler om at træne deres bevidsthed, fortæller Karen Hermansen.

Uretfærdige værnemidler Ugens teaterprojekt for 6. klasserne på Herfølge Skole består overordnet af teaterforestillinger i skolegården, billedkunstneriske workshops og såkaldt dramaturgisk sammensat undervisningsmateriale.

Som noget af det første i forløbet så eleverne en video af et fiktivt pressemøde. Igen med en vis reference til virkeligheden og eksempelvis statsministerens famøse pressemøde fra sidste forår. På det fiktive pressemøde var meldingen, at situationen var tilspidset, og at uretfærdigheden - FAR - var på vej mod skolen.

I kampen imod uretfærdighed bliver eleverne dog selv langsomt udsat for uretfærdige ting. De skal blandt andet lave militærgymnastik, og efter det førnævnte optrin ved muren i skolegården, får de to klasser uddelt »værnemidler« i from af farvede briller, der skal klippes ud. Men mens den ene klasser har fået briller med nogenlunde normale størrelse huller at se igennem, har den anden klasse fået briller med ekstremt små huller, som de kap nok kan kigge ud af.

Igen er tanken at skabe uretfærdighed, for senere skal klasserne dyste mod hinanden i forskellige konkurrencer med briller på, og her vil den ene klasse have en klar fordel. Kampen mod uretfærdighed ender altså også selv med at tager ekstreme og uretfærdige løsninger i brug.

Skjulte autoriteter Spørger man elevernes lærere, er teaterprojektet en gave for børnene på Herfølge Skole. De håber, at eleverne efter forløbet bliver bedre til at reflektere over retfærdighed og til at tage stilling til det samfund, de lever i.

- Det handler om at være bevidst om de skjulte autoriteter, som eleverne ikke kan se ved første øjekast. For eksempel på de sociale medier eller reklamer, der manipulerer. På den måde bliver eleverne bedre til at gennemskue skjulte dagsordner og tage kritisk stilling, påpeger Cecilie Bødker, der underviser i dansk.

Derudover kan de blive bedre til at mærke, hvordan de reagerer på de uretfærdige situationer.

- Eleverne skulle gerne udvikle deres selvstændighed og blive provokeret af nogle af de ting, de bliver udsat for og samtidig tage stilling til, om det er okay, siger Kristina Kofoed, der ligeledes er dansklærer.

MOR bygger en mur er blandt andet støttet af Statens Kunstfonds Corona-pulje »Sammen om kunsten«. Projektet er planlagt til at finde sted på fem sjællandske folkeskoler i foråret, og igen på fem skoler i hele landet i efteråret.