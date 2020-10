Se billedserie - Kom bare indenfor. Vi skal nok passe godt på jer, og vi har en masse gode koncerter og shows klar i kalenderen, lyder opfordringen - og bønnen - fra Bygningens kunstneriske leder, Jens Peter Halborg. Foto: Jøren C. Jørgensen

Teaterbygningen klar med masser af god musik og høj sikkerhed

Køge - 18. oktober 2020 kl. 07:13 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

KØGE: - Det har da været hårdt, eller - det er stadig hårdt. Men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at få afviklet et godt og alsidigt koncert-program - og samtidig gøre det så sikkert som overhovedet muligt for publikum.

Jens Peter Halborg er kunstnerisk leder i foreningen Bygningen, og dermed ham der står for de mange koncerter, der normalt trækker fulde huse og masser af gang i den på Teaterbygningen.

Men i år har der på ingen måde været hverken gang i den eller fulde huse - tværtimod.

På grund af corona-restriktioner røg hele forårssæsonen, og nu kæmper Bygningen en sej kamp for at overleve.

Skal have støtte

- Vi har netop søgt Slots- og Kulturstyrelsen om honorarstøtte for september og oktober, og det er bydende nødvendigt, at vi får de penge, hvis vi skal kunne forsætte, konstaterer Jens Peter Halborg.

- De forskellige bands og kunstnere får jo fuldt honorar, mens vi netop på grund af den høje sikkerhed i Teaterbygningen, kun kan lukke omkring en tredjedel af publikum ind i forhold til det normale.

- Normalt har vi plads til 600 stående eller 400 siddende publikummer i den store sal, men for øjeblikket lukker vi maksimalt 175 siddende publikummer ind - og det kan da helt sikkert mærkes på bundlinjen, siger han.

- I Bygningen har vi jo kun entreindtægter og støtte fra kommunen, så vi er lige nu i den grad afhængige af at få del i corona-støtten også.

Høj sikkerhed

Men selvom økonomien skranter, så kommer sikkerheden i første række, og derfor bliver alle koncertgæster i Teaterbygningen nu mødt allerede ved indgangsdøren, hvor der bliver sprittet af, og de derefter bliver fulgt ind i salen af en frivillig - selvfølgelig iført mundbind - og anvist deres siddeplads.

Alle publikummer skal have mundbind på, undtagen når de sidder på deres plads, og baren er kun åben før koncerten går i gang.

- Desuden bliver alle koncerter gennemført i et sæt, så vi undgår at folk stimler sammen i pausen, forklarer Jens Peter Halborg.

- Gæsterne får selvfølgelig lov til at sidde sammen parvis eller i mindre grupper, men ellers er der afstand imellem.

Desuden er der med tydelige pile markeret »gå-retninger«, så folk ikke kommer for tæt på hinanden, når de skal ind og ud af salen.

Først til mølle

- Vi har jo været nødt til flytte en del koncerter fra foråret, hvor vi så har stået med 600 solgte billetter, men langt færre pladser nu, siger Jens Peter Halborg.

- Der har vi så kontaktet folk i den rækkefølge, de har købt billet, og resten har fået tilbud om et tilgodebevis eller pengene tilbage.

- Kunstnerne har også været meget samarbejdsvillige, og for eksempel gav Pink Floyd Project, der spillede sidste fredag, to koncerter samme aften, så vi havde mulighed for lukke to gange 175 gæster ind, forklarer han.

- Men vi kan da tydeligt mærke, at publikum ikke er helt trygge endnu. Vi har Lis Sørensen på programmet i november, og hun plejer altid at være garant for udsolgt, men indtil videre er der kun solgt godt 150 billetter.

Men - som de siger i Jylland: »Kombardo«. Bygningen og Teaterbygningen er klar til at lindre »musik-tørken« med tilbud som Sing Sing Sing, Led Zeppelin Jam, Hanne Boel, Everybody's Talking og Peter Sommer.