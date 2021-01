Det er også de kommende uger muligt at blive testet for Covid-19 på Teaterbygningen. Foto: Jens Wollesen

Teaterbygningen fortsætter som teststed

Der vil fortsat være to teststeder i Køge Kommune, hvor kan man kan få foretaget den »rigtige« corona-test - nemlig hver onsdag i Borup Kulturhus på Møllevej og i Teaterbygningen i Køge på alle hverdage.

Begge steder i tidsrummet kl. 10-15, og begge steder skal man huske at bestille tid.

Testen her er den såkaldte PCR-test, der foretages i halsen, og hvor der går mindst et døgns tid, før man kan få svaret på sin test.

Test-faciliteterne på Teaterbygningen blev taget i brug i begyndelsen af december måned sidste år og afløste den hidtidige test-mulighed på Køge Rådhus, og i første omgang blev der meldt ud fra kommunen, at der ville være mulighed for at blive testet frem til den 22. december.