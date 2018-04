Send til din ven. X Artiklen: Teater skal fylde mere i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teater skal fylde mere i byen

Køge - 28. april 2018 kl. 08:10 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterbygningen og Køge i det hele taget har et hæderkronet ry som teaterby. Det skal byen leve endnu mere op til med et nyt tiltag, der skal fylde de skrå brædder i teatersalen med nutidigt teater af høj kvalitet.

Det fortæller projektkoordinator Sidse Marie Olsen op til den første forestilling:

- Vi har et meget velegnet hus og vi tror på, at der er et teaterpublikum i byen. Derfor er ambitionen at få endnu mere kvalitetsteater ind i rammerne på Teaterbygningen - som jo i øvrigt er opført til det samme.

Hun forklarer, at man derfor har lavet et samarbejde med Det Mobile Teater om at præsentere i første omgang tre forestillinger for det lokale publikum.

- Tanken er at præsentere tankevækkende forestillinger for voksne og de store baskere for børn, fortsætter hun og forklarer, at man blandt andet gerne vil bygge videre på den store succes det lokale teatersamarbejde Dragen har i forhold til kommunens børn i daginstitutioner:

- Den succes vil vi gerne bygge videre på med nogle forestillinger for mor og far eller hele familien sammen.

Den første forestilling bliver en opførelse af forestillingen »Rød Kanin, Hvid Kanin«, der er en såkaldt teaterleg, hvor skuespilleren er fuldstændig uforberedt på manuskriptets indhold. Skuespilleren modtager først på scenen en konvolut med manuskriptet, som han herefter læser op af. Det er en del af magien, at skuespilleren oplever handlingen samtidig med publikum, lyder det i oplægget for forestillingen.

Når forestillingen opføres i Køge torsdag den 3. maj er det med den lokale skuespiller Jon Lange i hovedrollen.