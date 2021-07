Se billedserie Karoline Knudsen i den hvide regnjakke var glad for at se familien ved pitstoppet i Køge. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Send til din ven. X Artiklen: Team Rynkeby-feltet blev forkælet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team Rynkeby-feltet blev forkælet

Køge - 12. juli 2021 kl. 14:27 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Den årlige tur til Paris blev spoleret af corona-pandemien, men det kan ikke ødelægge festen for Team Rynkeby.

I stedet drager de mange ryttere i gult rundt på en Danmarkstur på over 1100 kilometer, hvor der bliver trådt i pedalerne til fordel for et godt formål.

- Ruten skal svare nogenlunde til afstanden til Paris. Vi har derfor fundet de fedeste ruter i Danmark med hjælp fra de lokalkendte, siger Christian Krause, der er kaptajn for Team Rynkeby Østsjælland, der til årets løb tæller 43 ryttere.

For Østsjælland-holdet lød startskuddet på første etape lørdag fra Zoologisk Have i København og målet for dagen var Nakskov.

Ved middagstid ramte det gule felt Køge og bilforhandleren Gunner Due, som ved grillen stod for forplejningen.

- Jeg har været i Paris to gange, så det her bliver selvfølgelig noget helt andet. Men det er fedt at prøve! Sidste år tog vi en lille smagsprøve med fire dage rundt i Danmark, og i år tager vi den fulde tur med over 1100 kilometer, som er en rigtig god måde at opdage sit eget land på, siger Sussi Glaring fra Dalby.

Lokal opbakning For en gruppe af cykelrytterne var pitstoppet i Køge ekstra sjovt, da de allerede på førstedagen kom forbi hjemstavnen.

En af dem var Karoline Knudsen, som blev jublet igennem den gule, oppustelige Rynkeby-målbue af venner og familie.

- Det er så hyggeligt at komme forbi Køge på førstedagen. Vi har et stort publikum med i form af venner og familie - og så er det jo også meget rart at kunne få et par tørre sokker af dem, siger hun, mens regnen drypper.

Hun er meget begejstret for opbakningen, som hun har mærket fra byen og det lokale erhvervsliv.

- De lokale dagligvarebutikker har kommet med en masse lækkert til vores tur, og de har simpelthen været så gode til at støtte op om det.

Bilforhandleren Gunner Due var vært for lørdagens arrangement i Køge, og udover pølser og brød har virksomheden sponsoreret biler til rådighed for holdet til træningspas og til turen rundt i Danmark.

Holdkaptajnen Christian Krause fik med et smil på læben også sendt en stikpille ud til de andre Team Rynkeby-hold.

- Lige nu sidder de andre hold i en grøft og spiser madpakker, mens vi kan stå her hos Gunner Due og få serveret grillmad og gå ind i varmen.

Et godt formål Når de mange cykelryttere fra Team Rynkeby i år cykler rundt i Danmark og får ømme ben, kan de finde motivation i, at de mange kilometer bliver tilbagelagt for et godt formål.

I Danmark støtter Team Rynkeby nemlig de to organisationer Børnecancerfonden og Børnelungefonden med hjælp fra cykelholdets mange sponsorer.

Hvis man ønsker at blive en del af næste års Team Rynkeby-tur, er der seneste tilmelding i august.

- Næste år bliver det Paris. Det er 100, udbryder holdkaptajnen Christian Krause.

I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.