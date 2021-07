Team Rynkeby besøger Gunner Due

Årets Team Rynkeby-ryttere er snart klar til at tage fra på den årlige kørsel til fordel for børn med kritiske sygdomme. Turen begynder lørdag 10. juli, og i Køge kan alle være med til at sende et af holdene godt afsted, når bilforhandleren Gunner Due er vært for et stort arrangement for Team Rynkeby Østsjælland samme dag fra klokken 12 til 13.