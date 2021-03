Team Køge Volley slutter af med sejr i tæt opgør

Team Køge Volley havde kun brug for to kampe for at afgøre opgøret om 5./6. pladsen i kvindernes Volleyliga, for efter hjemmesejr på 3-1 over ASV Elite i den første kamp, sejrede køgenserne også i returkampen i Aarhus i denne weekend.