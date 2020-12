Tarveligt juletyveri fra kirkegård

Se billedserie Ukendte gerningsmænd har i løbet af julen fjernet blandt andet et træ fra Sct Nicolai Kirkegård. Tyveriet har efterladt en trist menighedsrådsformand, der kalder det for »følelseskoldt« at slå til netop i disse dage, hvor der er mange følelser på spil og hvor kirkegården måske er det eneste sted de pårørende kan gå hen. På billedet er det gartnerformand Jack Petersen, der viser de sørgelige rester af de unge træ, der er gravet op og slæbt væk. Bag ham er det Kai Jensen, formand for kirkens menighedsrådet.

Køge - 30. december 2020 kl. 17:04 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Mens julefreden har sænket sig over landet, så har tyve fundet spaden frem og gravet flere planter og et træ op fra Sct. Nicolai Kirkegård.

Tyveriet gør menighedsrådsformand Kai Jensen meget trist på vegne af de pårørende og andre, der bruger kirkegården.

Han peger på, at den slags er med til at skabe utryghed hos især de ældre, der kommer på kirkegården for at mindes deres kære.

- Særligt i denne tid, hvor kirkerne er lukket, er det her måske det eneste sted, de har at gå hen. Der er i øjeblikket mange følelser på spil - så jeg synes faktisk at det er en meget følelseskold handling, siger han og fortsætter:

- Det her handler jo ikke så meget om penge, men om folks følelser!

Han forklarer, at tyveriet er foregået i juledagene og det er helt tydeligt, at tyvene er gået efter nogle bestemte planter på kirkegården i Køge.

- Hvem har ellers en spade med på kirkegården, bemærker han tørt, mens han sammen med gartnerformanden viser rundt på gerningsstedet.

Her kan man se, at der ved et større gravsted er forsvundet flere planter, mens der et andet sted er gravet et lille træ op - man kan tydeligt se slæbesporet på græsset, efter bortfjernelsen. Ved et andet træ er der mærker efter spaden hele vejen rundt om rodnettet, men her er tyvene åbenbart blevet forstyrret, for træet, et Atlas Ceder, står der stadig.

- Vi ser med forundring og tristhed over den her handling overfor de afdødes familier, som passer deres gravsteder og som følelsesmæssigt bliver berørt over hændelsen. Kirkegården er måske det eneste sted de kan forholde sig til deres savn. Her er lagt op til ro og fordybelse og så er det ikke rart at stå i en situation, hvor ting er blevet bortskaffet i løbet af natten, fortsætter Kai Jensen.

Menighedsrådsformanden fortæller, at tyveriet, hærværket, selvfølgelig er meldt til politiet, for den slags er noget man ser meget alvorligt på. Nu vil der i fremtiden blive holdt endnu bedre øje med små og store planter på kirkegården.

- Vi ser jo desværre, rundt om på kirkegårdene, at der bliver begået tyverier, selvom man burde have respekt for hinanden på en mindeplads, som kirkegården jo er, konstaterer han.

Kai Jensen forklarer, at de stjålne planter selvfølgelig skal erstattes og det vil gå ud over kirkegårdens brugere.

- Det her er noget vi selvfølgelig skal genplante og vi er nødt til at tage pengene op af den fælles kasse i Køge Kirke. Så det bliver dig og mig, der kommer til at betale tyveriet, siger han med en trist mine.