Tanker fra unge hjerter

- Det har været en lang proces at finde ud af, hvad jeg har på hjerte og brænder for - jeg ved det stadigvæk ikke. Jeg går jo bare rundt og har det godt. Tidligere generationer havde demonstrationer og oprør eller hippier og BZ`ere. Det er som om at kæden sprang af cyklen i 90`erne, men cyklen fortsatte og vi fortsatte med at træde til. Nu står vi her med en følelse af tomhed og jeg tror, at vi er paralyseret af vores problematiske fremtid og råbende fortid. Det eneste vi kan forholde os til er prisen på nødder og benzin. Vi mangler svar på, hvordan jorden skal overleve og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fortælle eller brænde for. Jeg går bare rundt og har det fedt.