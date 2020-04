Se billedserie Klinikejer Nadja Roed Bruhn glæder sig sammen med de ansatte til at begynde på en nogenlunde normal hverdag igen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tandlæger åbner med visir og hyppig tøjvask: Det bedste der er sket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tandlæger åbner med visir og hyppig tøjvask: Det bedste der er sket

Køge - 23. april 2020 kl. 05:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang række såkaldte liberale erhverv har fra i mandags fået lov at genåbne så småt landet, så længe de overholder de skærpede sundhedsmæssige krav.

Nogle af dem, som har fået lov at åbne for alvor, er landets tandlæger, som den seneste tid blot har kørt med nødbemanding for at kunne behandle de mest akutte patienter.

Tandlægerne Christian Ravn Aps har klinik i både Køge og Strøby Egede, og her er man nu klar til så småt at genåbne.

Tandklinikken vurderer fortsat patienterne i forhold til deres behov for behandling, så patienterne er inddelt i tre kategorier: Grøn, gul og rød, hvoraf sidstnævnte er de mest akutte. Eksempelvis svære tilfælde af paradentose.

I første omgang vil klinikken åbne mere for patienterne i den røde og gule kategori.

Tiltag giver tryghed

For at beskytte både patienter og de ansatte tager tandklinikken flere tiltag i brug, fortæller Nadja Roed Bruhn, der en af klinikkens to ejere.

- Før hver patient tager vi nyt og helt rent tøj på. Det betyder, at tøjet hyppigt skal vaskes, så vores vaskemaskine er i fuld gang hele tiden, forklarer hun og fortsætter:

- Derudover har vi både hue på og visir foran ansigtet, og visiret bliver også vasket efter hver patient.

Tiltagene er en del de af de nationale retningslinjer for landets tandlæger, og de ekstra krav betyder også, at der skal bruges mere tid mellem patienter på for eksempel at skifte tøj og vaske visit. Derfor har klinikken også færre besøg i løbet af en dag end normalt, så er tid til det hele.

Ifølge klinikejeren er patienterne trygge, når de ser, hvordan tandlægerne ser ud med al beskyttelsen, og det giver også tryghed hos de ansatte selv.

- Vi er normalt vant til høje standarder, men de yderligere tiltag er nye, og det giver tryghed hos alle, siger Nadja Roed Bruhn.

Ansatte glæder sig

Siden nedlukningen af landet for over en måned siden, har de danske tandlæger kørt på lavere blus med blot de mest akutte tilfælde. Hos Tandlægerne Christian Ravn Aps har man i den periode kun haft åbent i den ene klinik i Strøby Egede med en-to på arbejde i stedet for de normale otte tandlæger.

Men selvom det kun har været akutte besøg, har der været noget at lave den seneste måned, fortæller Nadja Roed Bruhn. Klinikken har haft åbent hver dag fra klokken 7.30, og typisk sluttede dagen omkring klokken 13.30.

- Vi har haft en del med tandpine og knækkede tænder, og ellers har vi taget de mest generede patienter, som fejler noget, hvor man er nødt til at tage dem ind, hvis ikke det skal forværres, fortæller klinikejeren.

I denne uge åbner den lokale tandlæge så småt igen og fortsætter med de to nødtandlæger indtil på mandag, hvor man hiver flere af de daglige ansatte ind.

De glæder sig alle til at vende tilbage til arbejdet, fortæller Nadja Roed Bruhn.

- Genåbningen er det bedste, der er sket længe. Også for tandsundheden. Vi er jo et screeningsredskab for, at folk kan blive kigget efter for mange forskellige sygdomme, og vi har været kede af, at vi ikke kunne lave vores normale screeninger.

Klinikejeren fortæller, at man har sendt de ansatte hjem med lønkompensation, og det har der været fuld forståelse for, selvom det reelt betød en lønnedgang.

Fik udsat huslejen

I det økonomiske perspektiv håber Tandlægerne Christian Ravn Aps, at man kan indhente noget af den tabte omsætning frem mod årets slutning, men der er ingen tvivl om, at den mere eller mindre nedlukning vil kunne mærkes, når året er omme.

- Vi har netop sendt de ansatte hjem for at undgå at fyre nogle, og vi prøver at holde skindet på næsen, men det er klart, at det har betydning, og vi kan godt mærke, at det ikke bliver det samme resultat som sidste år, siger Nadja Roed Bruhn.

Hun fortæller, at man også har fået støtte af udlejeren til at udsætte betalingen af husleje.

Med genåbningen betyder det, at Tandlægerne Christian Ravn Aps igen kan åbne sin klinik i Køge på Nørregade.