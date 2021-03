Se billedserie NU er det tid til at søge ind på en ny talentskole, hvis man gerne vil arbejde seriøst med musikken. Foto: Thomas Rasmussen Foto: Thomas Rasmussen - thomas-rasmussen.dk

Send til din ven. X Artiklen: Talentskole søger nye musikstjerner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Talentskole søger nye musikstjerner

Køge - 19. marts 2021 kl. 18:54 Kontakt redaktionen

Musikeren Cutfather og andre kendte fra musikbranchen er på jagt efter de største, danske sangskrivertalenter fra Køge og resten af Kulturmetropolen. Det er i forbindelse med, at Danish Songwriting Academy netop har åbnet for ansøgninger til helt ny eliteuddannelse i sangskrivning og produktion.

Bag uddannelsen står blandt andre Kulturmetropolen, som Køge er en del af, og den kendte, danske sangskriver/producer og tidligere X Factor-dommer, Cutfather. Lige nu leder han efter de mest talentfulde sangskrivere og producere, der skal trimme håndværket og opdyrke netværk til en international karriere som hitsnedkere.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse, der fortsætter:

- Vi har hørt det før! Vores svenske naboer kan det der med at skrive hits, der går verden rundt. Og vi danskere kan da også godt være med engang imellem, når navne som eksempelvis Lukas Graham eller MØ stryger til top på internationale hitlister.

Men nu skal der for alvor stå danske sangskrivere og producere bag de sange, der markerer sig internationalt, og som måske vokser til at blive regulære, internationale hits.

Derfor er en samlet dansk musikbranche gået sammen med blandt andre Kulturmetropolen, en række sjællandske kommuner - heriblandt Køge - om at etablere Danish Songwriting Academy. Der er netop åbnet for ansøgninger for talenter, som vil have en uddannelse i at skrive sange til et kommercielt marked.

Uddannelsen, der kommer til at ligge ved Roskilde, har kun plads til 12 studerende på første årgang, så der bliver efter alt at dømme hård konkurrence om pladserne, for talentmassen er stor og det samme er interessen.

Det viser bl.a. antallet af ansøgninger til en række forskellige sangskrivningscamp de seneste år, arrangeret af blandt andre Kulturmetropolen særligt for talenter på vej mod en professionel karriere. Her har man normalt modtaget flere hundrede ansøgninger.

At der er brug en uddannelse i sangskrivning og produktion i Danmark, det kan Mathilde Nyegaard bekræfte. Mathilde er 24 år og har i flere år skrevet musik til andre.

Sidste år deltog hun i en sangskrivningscamp, som Kulturmetropolen blandt andre stod bag, og efterfølgende søgte hun og kom, som den første danske sangskriver, ind på den prestigefyldte svenske uddannelse Musikmakarna som årligt har over 300 ansøgere til 30 pladser:

- Jeg ledte efter en uddannelse, hvor jeg kunne blive endnu bedre til håndværket sangskrivning, og hvor jeg kunne blive trænet i at skrive musik i højeste kvalitet til andre. Hvis Danmark allerede havde haft en uddannelse som den her for nogle år siden, så ville jeg have søgt ind der allerede som 20-21-årig, siger hun.

Danish Songwriting Academy har et formelt samarbejde med netop Musikmakarna i Sverige. Det betyder blandt andet, at den svenske uddannelse holder skarpt øje med kvaliteten af undervisningen og de studerende på den danske uddannelse.

En af initiativtagerne til og hovedkræfterne bag den nye uddannelse er Cutfather.

Han har sammen med de øvrige initiativtagere brugt de seneste par år på at samle kommunerne i Kulturmetropolen, danske og skandinaviske musikselskaber og en række andre danske musikaktører om at etablere Danish Songwriting Academy.

- Du skal søge ind på Danish Songwriting Academy, fordi du bliver meget bedre til at skrive sange, og fordi du får masser af viden om branchen. Da jeg startede som sangskriver og producer, var der ikke nogen, jeg kunne spørge. Her er der et helt netværk af folk fra branchen, der ved rigtig mange ting, fortæller Cutfather.

Blandt underviserne på uddannelsen er nogle anerkendte og skarpe, internationale sangskrivere og producere.

Det er blandt andre navne som Nicki Pooyandeh (Branco, Gilli, Kesi), Laurell Barker (Girls Generation, Luca Hänni, Omi + Felix Jaehn), Autumn Rowe (Dua Lipa, Deadmau5, Macy Gray) og Cutfather selv (Pink, Kylie Minogue, Christina Aguilera, Robyn).

Desuden vil en række danske og internationale musikbranchefolk fra både større og mindre musikselskaber som eksempelvis Sony, Universal og Tigerspring give de studerende indsigt i de mange discipliner, de skal mestre, udover selve det at skrive og producere, for at komme til at leve af musikken.

Der er netop åbnet for ansøgninger til skolen Danish Songwriting Academy, der kommer til at ligge i Roskilde.

Der er ansøgningsfrist mandag d. 10. maj 2021.

Læs mere og ansøg på www.dsacademy.dk