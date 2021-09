Medlemmerne af Køge Roklub bliver ved med at markere sig i både nationale og internationale konkurrencer. Foto: Lisbeth Milo-Sydow

Talent til Olympic Hopes

Køge - 26. september 2021

Fornylig deltog et af Køge Kajakklubs talenter til Olympic Hopes Regatta, som blev afholdt i Tjekkiet.

Mikkel Hansen var blevet udtaget til at ro u17 for det danske kajaklandshold. Han skulle kæmpe i enerkajak over 200 og 1000 meter kajak og i toerkajak over 500 meter.

Olympic Hopes er et kæmpe stævne for kapkajakker, som hvert år afholdes for de bedste roere i verden i alderen 15-17 år og Mikkel Hansen endte med at vise rigtig gode takter. Desværre blev det ikke til nogle plads blandt de tre bedste, men det havde han heller ikke selv regnet med.

- Det fedeste for mig var helt klart oplevelsen. Ligegyldigt at jeg ikke fik noget med hjem, men det var sjovt at måle mig med verdens bedste u17-roere, og nu vide at man er én af dem, siger han selv.