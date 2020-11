79-årige Leif Nolling fra Slimminge træder nu et skridt tilbage efter hele 40 års arbejde i menighedsrådets tjeneste. Gørslev Kirke og dets menighedsråd har da også gennemgået store forandringer og forbedringer i hans tid, og Leif Nolling har sat stor pris på i arbejdet med at bevare og udvikle kirken. Foto: Kim Rasmussen

Takker af efter 40 år: - Jeg har alt for mange gode historier

Listen over alle de projekter, renoveringer, sammenlægninger, som Leif Nolling, 79, har haft styrepinden for i arbejdet i Gørslev-Vollerslevs Menighedsråd i den halve menneskealder, han har været med.

Listen er så lang, at der nærmest ikke er plads her i spalterne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her