Tag med til bryllup: Camille og Mads blandt de første til at sige ja

Køge - 03. juni 2020 kl. 18:18

Det der med at være på afstand, har det dansk-belgiske par prøvet før, men Camille og Mads havde ikke drømt om, at deres bryllupsplaner skulle ændres af et afstandskrav.

I pinsen sagde Camille Joëlle Henriette Sanders og Mads Møller ja til hinanden, da de blev viet på Køge Rådhus. Men corona-reglerne har tvunget parret til at udskyde en del af brylluppet.

Det er fire år siden, at Camille og Mads mødte hinanden. Den gang var den unge, belgiske pige sygepleje-studerende i Danmark. Hendes Mads er ingeniør.

- Vi mødtes på en bodega, fortæller Camille med et charmerende fnis.

Hun er født og opvokset i Belgien, og det betød, at parret i de første år havde et forhold på afstand. I dag er afstanden overstået.

- Vi bor sammen nu, Jeg har næsten ikke sovet i nat, fordi jeg er spændt, fortæller Camille forud for vielsen, mens hele familien står samlet i rådhusgården, klar til at komme indenfor. Selve vielsen foregår i byrådssalen, og den er heldigvis stor nok til, at alle kan være med på trods af afstandskrav.

Friede på kroen Mads friede til Camille på traditionel vis med at gå ned på knæ.

- Vi var op ferie i Danmark med et lille kroophold på Bredahl Kro. Så det var der, han gjorde det, fortæller Camille.

I dag skal brylluppet dog fejres under mere private former.

- Vi har bestilt smørrebrød. Så skal vi være uden for i haven hos os.

Dejlig opgave Det er byrådsmedlem Thomas Kielgast, der skal stå for vielsen. Giftefogederne i Køge Kommune er alle medlemmer af byrådet, og de har vagt hver 7. uge. Arbejdet har dog været sat på stand by under coronakrisen, men Camille og Mads' bryllup er et af de allerførste, efter at det igen er blevet muligt at blive gift på rådhuset.

Også Thomas Kielgast glæder sig.

- Jeg har gjort det, siden jeg blev medlem af byrådet. Det er noget af det allerhyggeligste, man laver som byrådsmedlem. Jeg holder rigtig meget af det, fortæller Thomas Kielgast inden vielsen.

- De fleste vielser foregår på rådhuset, men jeg tager også ud i folks haver eller andre steder. Jeg tager ofte en lille snak med brudeparret inden vielsen og spørger, om jeg må bruge lidt af det i min tale til dem. Jeg gør meget ud af det, fortsætter han.

Han har lavet sin egen lille opskrift for, hvordan vielsen skal foregår, for der er ingen faste ritualer, når der er tale om et rådhusbryllup.

Det får vi at se, da vielsen går i gang inden for i byrådssalen. Thomas Kielgast indleder med at fortælle lidt om byrådet og om Køges historie.

- Rådhuset er Danmarks ældst bevarede rådhus, der stadig bliver brugt, fortæller han til brudeparret, der nu sidder på to stole midt i byrådssalen.

Råd om kærlighed Parret får også gode råd med på vejen om kærligheden og livet som ægtepar.

- I får et hjemmelavet råd. Det er ingen sag at blive gift. Det kan alle finde ud af. Man skal bare sige ja. Men hvordan lever man med kærlighed og respekt for hinanden, siger han.

- Vi vil alle gerne vide, at vi er noget specielt. Hvis ikke det bliver fortalt igen og igen, bliver vi muligvis fristet. Det har stor betydning for kvinder, at de får at vide, at de er elsket og mærker det sus, det er at høre det. Mænd vil også gerne høre, at de er smukke og værd at elske. Og når først kærlighedsbrevet eller den søde sms er sendt, kommer den aldrig dårligt tilbage, lyder Thomas Kielgasts råd til Camille og Mads.

- Gift dig ikke med den, du kan leve med. Gift dig med den, du ikke kan leve uden, fortsætter han, inden han tager hul på selve vielsen.

Så giver Mads Camilla sit ja, og hun svarer også et stille, ærligt ja med et meget stort smil og fniser på en meget sød og piget måde.

Så skal brudeparret skrive under, og Kasper og Tilde er vidner på, at alt er foregået efter bogen.

Et bryllup mere i Belgien Men hvor vielsesritualet ville være slut for andre, har Mads og Camille endnu ét til gode.

- Vi får en kirkelig vielse i Belgien. Det var meningen, at det skulle være i juni. Men vi har måtte udskyde det til næste år på grund af corona. Så i dag er det den danske del, siger Mads Møller, inden han fører sin brud ud i solskinnet i Køge.