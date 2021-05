Helt frem til november tilbyder VisitKøge 10 planlagte guidede ture.

Tag med på vandring og lær din by at kende

Sommeren står for døren og efter en lang periode, hvor hele Danmark har været nedlukket, og mange har holdt sig hjemme, er det nu endelig muligt at komme ud at nyde smukke Køge og det gode vejr igen.

En god måde at gøre det på er at gå med på en guidet vandring rundt i Køge - hvor der selvfølgelig er taget højde for de gældende coronarestriktioner. Det skriver VisitKøge i en pressemeddelelse.

Helt frem til november tilbyder VisitKøge 10 planlagte guidede ture med blandt andet følgende under temaer: »Byvandring« - en vandring med fortælling om, hvordan Køge fik sine købstadspriviliegier, »Køges gårde« - en vandring rundt i Køges hyggelige baggårde, »Mørketur for børn og forældre« - en tusmørkevandring rundt i Køge og »Mørketure med vægterindslag« - en vandring med særligt fokus på tiden under hekseprocessen og med vægtersange.

Desuden præsenteres i år den helt nye byvandring »Konger & Krige« - en vandring med fortællinger om kongernes indvirkning på Køges historie, og hvor man vil få udpeget nogle af de steder, hvor der er tegn efter kongerne.

Alle ture finder sted på hverdage og varer omkring halvanden time.

Datoerne og temaerne for de guidede ture finder man på www.visitkoege.dk eller på www.billetto.dk (søg på »Køge«). Man kan også kigge ind hos VisitKøge på Vestergade 1 og høre, hvornår der er plads.

Har man ikke mulighed for at gå med på en af de planlagte vandringer, og er man en større gruppe, som for eksempel skal holde fødselsdag eller sommerfest for vennerne eller er en gruppe medarbejdere fra en virksomhed, kan man med fordel bestille en guide til sin egen byvandring. Her kan man også selv ønske ugedag og tidspunkt. Turene kan bestilles året rundt.

Fra i dag, mandag den 26. april, kan billetterne købes hos VisitKøge eller på www.billetto.dk. Prisen er 65 kroner pr. deltager, og guiden på vandringerne er tidligere turistchef Lars Nielsen.