Politikerne er ved at skyde sig ind på, hvordan det kommende hostel på lystbådehavnen præcis skal se ud.

Tættere på nyt hostel

Køge - 25. april 2021 kl. 13:00 Af Torben Thorsø

Der skal som bekendt skabes et »unikt« hostel på byens marina, som det hed ved præsentationen af projektet for omkring et halvt år siden. Nu er Køge Kommune og Nordarken Holding, der står for projektet, kommet et skridt videre og på det seneste møde i Marineudvalget fik udvalgsmedlemmerne en status på sagen.

- Vi er ved at snakke os nærmere ind på det konkrete projekt og håbet er, at vi indenfor en måned eller to kan være med til at præsentere et udkast til det egentlige projekt, siger Bent Sten Andersen,d er er formand for Marineudvalget.

Han fortæller, at med så stort et projekt er det naturligt at Køge Kommune har nogle forventninger til projektet, som man vil holde fast i overfor køberen af grunden på Køge Marina.

De forventninger diskuterer man nu med Nordarken Holding og i følge Bent Sten Andersen, så »kører alt foreløbig efter bogen«, så kommunen sammen med udvikleren af området kan finde frem til det bedste projekt.

Nordarken Holding gav i forbindelse med købet af byggerettighederne udtryk for at man håbede at kunne byde indenfor på det nye sted »om godt et par år«, hvor der altså nu er gået omkring et halvt år.