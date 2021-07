Grønt, luftigt og bæredygtigt; sådan beskrives planerne om fremtidens nye bydel i Herfølge, Herfølge Vest, der får en fælled som midtpunkt og efter visionerne skal rumme et bredt udbud af boligtyper, der skal leve siden om side i det bæredygtige byggeprojekt. Illustration: WERK Arkitekter

Tættere på drømmen om et grønt og levende Herfølge Vest

Køge - 22. juli 2021 kl. 18:24 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Med en stor grøn fælled placeret centralt i bydelen som omdrejningspunkt ventes det længe ventede Herfølge Vest-projekt inden for få år for alvor at tage fart.

Læs også: Både Køge Nord og Herfølge er med i nyt grønt boliglaboratorium

Og visionerne skorter ikke på ambitioner om miljømæssig og social bæredygtighed, fremgår det tydeligt, når man læser kommuneplanforslagets temaer om netop Herfølge Vest igennem.

Byudviklingen på op mod 32 hektar, altså 320.000 kvadratmeter, umiddelbart vest for Herfølge Station, er der tale om, og stationen vil få en nøglerolle i hele udviklingen af området. Det gør den, fordi der planlægges et absolut minimum af asfaltveje i Herfølge Vest. I stedet sættes stort fokus på et tæt udbygget net af gang- og cykelsti, som skal være de dominerende transportveje i Herfølge Vest.

Med det kommende løft af togdriften på Herfølge Station i baghovedet, hvor der introduceres direkte tog til København, vurderer man i kommuneplanforslaget, at der ikke behøves meget asfalt.

Heri lyder det:

»Visionen er en vejstruktur uden nyetablering af veje og en grøn fælled med kun cykel- og gangmulighed. Potentialet i et bilfrit centralt område underbygges af den stationsnære placering. Der skal dog planlægges for en forbindelsesvej gennem området fra Søllerupvej i syd til Svansbjergvej i nord. Denne skal senere kunne forbindes til de fremtidige udviklingsområder i Herfølge Vest syd for Søllerupvej.«

Begejstret borgmester Borgmester Marie Stærke (S) glæder sig stort over, at man nu er kommet så langt, at detaljerne omkring Herfølge Vest for alvor får nuancer og liv.

Hun bemærker særligt, at planerne bliver til virkelighed på baggrund af et langt og tæt samarbejde mellem private lodsejere og Herfølge Borgerforening, som i høj grad har været med til at forme og præge bydelsprojektet.

- Og så er jeg rigtig glad for, at Herfølge Vest bygger på hele bæredygtighedstanken, hvad enten det drejer sig om klima, miljø, bæredygtigt byggeri eller social bæredygtighed, siger hun og fortsætter:

- Med fokus på den sociale bæredygtighed lægges der op til, at der bliver plads til alle typer mennesker. Man kan forhåbentlig komme til at se, at direktøren med den høje løn vil kunne bo ved siden af en borger med en lavere indkomst. Det er ønske, som parterne selv tydeligt har villet realisere, siger Marie Stærke.

Samlet plan og samlet løft Venstre-gruppeformand Ken Kristensen er ligeledes særdeles begejstret for perspektiverne i Herfølges kommende bydel. Særligt hæfter han sig ved, at der er behov for et varieret udvalg af boligtyper, og at naturen i sandhed får hjemme i projektet.

- Herfølge Vest bliver et område, som kommer til at hylde natur og bæredygtighed, siger han og fortsætter:

- Samtidig er det vigtigt, at vi kigger bredt, når vi boligudvikler, i forhold til hvilke boligtyper vi har, og hvilke vi mangler. Derfor skal vi også have en god dialog med erhvervslivet, som skriger efter vidensarbejdskraft. Og så giver det god mening at opføre én-familieshuse, som vi i forvejen har mangel på, siger Ken Kristensen.

Han er desuden glad for, at Herfølge Vest-projektet rummer visioner om at være klimaneutral og foregangsprojekt i den grønne omstilling. Men V-gruppeformanden påpeger, at man ikke må se bort fra helhedsperspektiverne:

- Når vi udvikler et område som Herfølge Vest, må vi ikke glemme, at infrastrukturen, daginstitutions- og skolekapacitetet skal følge med. Derfor har vi sagt, at udviklingen skal ske som led i en helhedsplan for Herfølge, siger Ken Kristensen.

Fælleden bliver åndehullet Der er nok ingen tvivl om, at den planlagte fælled bliver hele bydelens bankende hjerte og grønne sjæl. Om fælleden lyder det i kommuneplanforslaget, at der »gøres plads til forskellige aktiviteter, funktioner, forbindelser og klimaløsninger.(...) I et længere perspektiv skal fælleden fortsættes i den videre byudvikling syd for Søllerupvej og give Herfølge by et grønt rekreativt strøg, der omkranser hele byen,« lyder visionerne blandt andet.

Dertil kommer, at fælleden skal udgøre boligområdernes fælles opholds- og friarealer, og det er samtidig her bydelens regnvandsopsamling, rekreative muligheder og stiforbindelser samles.

»Fælleden har til formål at forene og skabe attraktive sammenhænge mellem det eksisterende Herfølge og Herfølge Vest, så den kommende bydel i fremtiden er naturligt forbundet i byen,« lyder det.

Arkitektonisk variation Dykker man yderligere ned i planerne for Herfølge Vest, finder man en lang række visioner for rekreative muligheder, regnvandsopsamling og arkitektonisk variation.

Om sidstnævnte lyder det i kommuneplanforslaget:

»Bydelen skal give mulighed for nye typer bosætning i mindre, relativt tætte boligområder, som placeres på kanten af fælleden. Hvert boligområde skal rumme mulighed for forskellige boligtyper, der skal sikre arkitektonisk variation og social mangfoldighed inden for det enkelte boligområde. Området foreslås udbygget med en tæt stationsnær bebyggelse - op til fire etager - og med en gradvis lavere tæthed længere mod vest. På den måde udnyttes og understøttes den centrale stationsnære beliggenhed. Senere skal byudviklingen fortsættes syd for Søllerupvej,« hedder det sig.

Som led i det kommende arbejde skal det desuden undersøges nærmere, om der kan etableres et såkaldt parker-og-rejs-anlæg ved Herfølge Station. Det skal gøre det ekstra attraktivt for pendlere at stille bilen og hoppe på toget, når der indføres direkte tog til København.

Den overordnede udviklingsplan for Herfølge Vest fortæller desuden, at bydelen udbygges først i nærhed af Herfølge Station, dernæst langs jernbanen og Bjergvej.

Senere i processen tager man så fat på udvikling af arealerne længere fra stationen.

