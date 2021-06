Peter Skaarup har bragt sagen om et 10-15 mand stort tæskehold, som begik røveri på åben gade mod to unge mænd, op i Folketingets retsudvalg. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tæskehold og røveri fører til spørgsmål i Folketinget

Køge - 24. juni 2021 kl. 17:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Tæskeholdet på Carslensvej har vakt bekymring på Christiansborg. Her har medlem af Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF) rejst et spørgsmål til justitsministeren om indsatsen for at unge kan færdes trygt på gaden i Køge.

»Vil ministeren kommentere Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport af 31. maj 2021, hvoraf det fremgår, at en 17-årig dreng kl. 01.34 natten til lørdag den 29. maj 2021 blev overfaldet på Carlsensvej i Køge af en gruppe på "10-15 unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk", hvor han blev slået flere gange i ansigtet, sparket gentagne gange på kroppen, mens han lå ned, og frarøvet sit ur og kasket,« skriver Peter Skaarup.

»Derudover bedes ministeren redegøre for, om der er indhentet videoovervågning og rejst sigtelser i sagen, samt oplyse, hvordan regeringen vil sikre, at drenge fremover kan færdes frit og trygt på gaden i Køge, uden at blive overfaldet, plyndret og ydmyget af store grupper af kriminelle med indvandrerbaggrund,« lyder spørgsmålet fra Peter Skaarup.

Sættes hårdt ind Hertil henviser justitsminister Nick Hækkerup blandt andet til regeringens trygheds- og sikkerhedspakke, hvor politiets efterforskningsmuligheder styrkes gennem øget tv-overvågning med 300 nye såkaldte tryghedskameraer.

»Som justitsminister ligger det mig meget på sinde at sikre danskernes tryghed. Der er ingen tvivl om, at alle skal kunne færdes frit. Den hændelse, der omtales i spørgsmålet, illustrerer behovet for at øge trygheden i Danmark, og derfor har regeringen allerede præsenteret en række initiativer, der skal sætte hårdt ind over for utryghedsskabende adfærd og kriminalitet,« skriver Nick Hækkerup i svaret til Peter Skaarup.

Justitsministeren henviser også til udspillet "Tryghed for alle danskere", hvor dele af det blev vedtaget af et flertal af Folketinget i begundelsen af juni.

Politiet: Fokus på tryghed »Med de vedtagne lovændringer sikrer vi bl.a., at personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet, kan forbydes at færdes og opholde sig i nattelivet i op til to år. Det skal både sikre, at den dømte ikke på ny begår kriminalitet i nattelivet, og at f.eks. ofre for vold i nattelivet ikke efter relativt kort tid igen kan stå ansigt til ansigt med deres overfaldsmand,« skriver Nick Hækkerup.

I forbindelse med folketingsspørgsmålet har justitsministeriet indhentet en udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi om sagen. Heri står der blandt andet:

»Politikredsen har stor fokus på, at alle borgere, herunder også unge, kan færdes trygt i Køge. Politikredsen har i den forbindelse på såvel strategisk som operativt niveau et godt og effektiv samarbejde med Køge Kommune, uddannelsesinstitutioner og de fire store boligselskaber i Køge, hvilket bl.a. udmønter sig i tiltag, der skal forebygge kriminalitet, uro og uorden.«