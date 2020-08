Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget, glæder sig over, at Køge Kommune taber færre klagesager på børnehandicapområdet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Taber færre klagesager om sårbare børn: - Vi bevæger os i den rigtige retning

Køge - 24. august 2020 kl. 13:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den såkaldte omgørelsesprocent for børnehandicapområdet i Køge Kommune er endnu en gang faldet. Det viser Ankestyrelsens årlige »Danmarkskort«, der traditionen tro blev offentliggjort tidligere på sommeren.

Mens den var helt oppe på 69 procent i 2017, faldt den i 2018 til 52 procent, og for sidste år var tallet nede på 45 procent. Det er lidt lavere end landsgennemsnittet på børnehandicapområdet, som er 51 procent.

Omgørelsesprocent dækker over, hvor stor en andel af klagesagerne, Ankestyrelsen behandler, som Køge Kommune enten taber eller skal behandle igen.

Netop området for kommunens sårbare børn har været omdiskuteret, og de seneste år har politikerne forsøgt at sætte gang i flere tiltag for at forbedre sagsbehandlingen på området. Blandt andet samarbejder forvaltningen med Socialstyrelsens såkaldte Taskforce.

Hos formanden for Børneudvalget er der tilfredshed med, at antallet af tabte klagesager fortsat er faldende.

- Jeg er selvfølgelig glad for at se, at vi bevæger os i den rigtige retning. Det er svært at vide, præcis hvad årsagen er, for der er nok nogle af klagesagerne, som er fra før, vi lavede alle vores tiltag. Derfor ser vi endnu ikke det reelle billede af indsatserne som for eksempel styrelsens taskforce, påpeger Pernille Sylvest (S).

Hos forvaltningen forventer man også først, at de nye tiltag, som ligeledes tæller en organisationsændring i august 2019, slår igennem i form af lavere omgørelsesprocent i det kommende års opgørelser.

Forventer yderligere fald Konkret har Ankestyrelsen behandlet 20 klagesager fra Køge Kommune på børnehandicapområdet i 2019. I 11 af tilfældene har styrelsen givet kommunen ret i sin afgørelse, mens seks sager er blevet hjemvist til fornyet behandling, og tre er blevet ændret eller ophævet.

Generelt er det ikke et nemt område at sagsbehandle på, pointerer Sylvest.

- De seneste år er der brugt meget tid på at lave bedre vejledning, og omorganiseringen skal gerne hjælpe til at yde en endnu bedre sagsbehandling. Men det er nogle svære og komplekse områder, som typisk kan være udfordrende, og hvor kommune og borgere kan være uenige om udfaldet, siger hun og fortsætter:

- Vi kommer nok aldrig ned på nul procent, og det er som sådan heller ikke et mål. Det vigtigste er, at det falder til et niveau, som vi kan leve med. Det er helt okay, at borgere klager, men der må ikke være fejl i sagsbehandlingen. Derfor forventer jeg også, at omgørelsesprocenten falder yderligere næste år som resultat af vores seneste indsatser.