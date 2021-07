Se billedserie Præst Signe Asbirk har mange favoritmotiver i den smukke kirke.

Tårnspringere tager turister til tårnets top

Køge - 01. juli 2021

Sommeraktiviteter: - Es ist klein machen!, udbryder Tobias Hageleit.

Den tyske turist er sammen med sin kone Ulrikke på vej op ad den meget smalle trappe til Køge Kirkes tårn for at nyde udsigten og høre en smule om kirken og byens historie.

Normalt er tårnet lukket for offentligheden, men hen over sommeren giver kirken mulighed for at se tårnet indefra.

Såkaldte "tårnspringere" viser vejen op ad den smalle trappe, der snor sig op på kirkeloftet og op til de små vinduer, der giver en fremragende udsigt over Køge by og det omkringsliggende landskab. Tårnet er hele 33 meter højt - bare én meter lavere end Rundetårn - og det tyske par kigger nysggerigt ud over byen og bugten.

- Se - dér er torvet. Det er en fin handelsby, er det ikke? Og hvad er det for et tårn, spørger de og peger over mod byens vandtårn.

Et alternativt rådhus

Man kan få en tårntur mandag til fredag i tidsrummet 12 til 16. Turen koster ti kroner pr næse og beløbet går ubeskåret til kirkens sociale arbejde - blandt andet arbejder kirken i øjeblikket på at etablere en varmestue. Rundvisningen varer normalt en halv time, men i anledning af avisens besøg får det tyske par en ekstra grundig tur og vi får blandt andet set kirkeklokken og det mekaniske urværk, der trækkes op to gange om ugen, inden vi bliver vist ind til loftet over Skibet og sidefløjene, hvor kirkens imponerende buer kan beskues fra gangbroer ovenfra. Det bliver også til et besøg i et særligt rum, som i gammel tid var mødested for byens spidser - et slags alternativt rådhus og vi får historien om modstandsfolkene, der under Anden Verdenskrig overnattede på kirkeloftet og kirkens store ildflamme, som skibe i gamle dage brugte til at navigere efter.

Tyske lutheranere

Også et kig ind over kirkerummet bliver det til - vi står direkte over kirkens orgel og får at vide, at de 2380 piber tager en hel uge at stemme.

- Det er en flot kirke. Den har rigtig mange fine, håndskårne detaljer, synes Tobias Hageleit.

Han og hans kone kommer fra byen Eutin, der ligger nær Lübeck. De er denne onsdag stævnet ud fra Rødvig og er på vej mod København, men har valgt at tage et stop i den gamle handelsby.

- Vi er lutheranere og synger begge i kirkekor. Min far tog mig altid med i kirker, da jeg var barn. Dengang syntes jeg, det var kedeligt, men nu synes jeg, det er interessant at besøge Guds Hus. Vi besøger gerne kirken i den by, vi besøger, men det kan også have noget at gøre med, at det regner i dag. Ellers kan det være, at vi sad på en fortovscafé, indrømmer Tobias Hageleit med et grin.

Den forelskede svensker

Vi er tilbage i kirkens skib, hvor præst Signe Asbirk fortæller lidt om nogle sine favortimotiver og historien om den forelskede svenske officer, der skånede kirken mod alt for voldsom hærgen under Svenskekrigen (1657-1660).

- Det var sådan, at svenskerne brugte kirken som stald og mellem slagene kedede de sig måske - som man jo gør, når man er i krig, griner hun.

- Derfor mener man, at nogle af soldaterne brugte deres sværd til at hugge næserne af de små træfigurer for enden af kirkens bænke. Man kan undre sig over, at kirken ikke blev hærget mere, end den gjorde, men historien vil vide, at en af de svenske officerer blev forelsket i en pige fra Køge og hun gik i forbøn for kirken, fortæller Signe Asbirk.

En rummelig kirke

Hun går hen til kirkens prædiekestol for at vise et af sine favoritmotiver.

- I stedet for at skrive en signatur, lavede ham, der har lavet prædiekestolen, et selvportræt, fortæller hun hun og udpeger figuren.

Også kirkens gyldne måneur palceret over det store orgel er et favoritmotiv, ligesom rækken af billeder over partituret fascinerer Signe Asbirk.

- Udover apostlene, har du blandt andet billeder, der repæsenterer muserne, de skønne kunstarter og de fem sanser. Der er plads til det hele i kirken og det er jo altsammen Guds skaberværk, konstaterer Signe Asbirk.

Kirkerummet i Køge Kirke er åbent for besøg alle hverdage klokken 12 til 16 undtagen lørdag og ved kirkelige handlinger. I sommerferien kan man besøge kirkens tårn mandag til fredag klokken 12 til 16 - det koster ti kroner, som går ubeskåret til kirkens sociale arbejde.