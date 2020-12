Sognepræst Kristine Marstrand-Jørgensen føler sig helt rolig ved tanken om at gennemføre julegudstjenesterne.

Synger med mundbind i kirken

Køge - 23. december 2020 kl. 15:27 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Allerede forud for Kirkeministeriets og Sundhedsstyrelsens skærpede krav til årets julegudstjenester havde man i Herfølge Kirke taget hånd om de flest af aspekter.

Der var derfor ikke brug for at stramme retningslinjerne for deltagelse i morgendagens julegudstjenester markant, fortæller sognepræst Kristine Marstrand-Jørgensen.

- Det heldige er, at den plan, som vi på forhånd havde lagt, fint opfylder de nye krav, siger sognepræsten, hvis kirke i morgen vil gennemføre i alt fem julegudstjenester á 30 minutter med tid til rengøring og udluftning mellem hver.

Kristine Marstrand-Jørgensen føler sig helt rolig ved tanken om at gennemføre julegudstjenesterne, slår hun fast. Én ændring i procedurerne bliver der dog tale om:

- Vi kan se, at det, vi har gjort af foranstaltninger frem til nu, har virket, og det eneste nye er så, at vi beder folk om at beholde mundbindet på, også når man sidder ned, siger hun.

Dertil kommer, at nadveren også sløjfes ved de kommende gudstjenester for at forhindre, at mange rejser sig og bevæger sig rundt. Overordnet set er Kristine Marstrand-Jørgensen dog ganske fortrøstningsfuld forud for den store dag i morgen, hvor næsten alle billetter er indløst.

- Der er stort set »udsolgt« med 60 deltagere ved hver af de fem julegudstjenester, siger sognepræsten, der dog tirsdag middag også har modtaget otte afbud.