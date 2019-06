Sympati vælter ind over Sass Larsen

Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen sygemelder sig og trækker sig som kandidat i Køge-kredsen. I et opslag på facebook, fortæller Henrik Sass Larsen, hvorfor han har truffet det valg, og sympatitilkendegivelserne vælter ind i kommentarsporet.

"Jeg tror de fleste godt har kunne se, at jeg ikke har haft det så godt. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at kæmpe mig tilbage efter min depression ved årsskiftet, men det er desværre ikke lykkes for mig.Så jeg må nu sygemelde mig for at kunne blive helt rask igen."

Allerede 15 minutter efter opslaget var offentliggjort var der tilføjet mere end 250 kommentarer. Der bliver ønsket god bedring og rigtig mange fortæller, at de selv har været nede med en eller flere depressioner og at vejen tilbage er lang og hård.

Fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har også skrevet en hilsen:

"Kære Henrik. Det gør mig overordentlig trist, at du endnu ikke er ovenpå. Ved du har slidt og slæbt for at bringe dit parti i den position, I er i nu, hvor der forhandles regeringsdannelse. Kunne på det personlige plan i den grad unde dig at være med i netop det. Jeg ønsker dig alt det bedste. Håber virkelig, at alle respekterer dit ønske om fred. Bh. Lars Løkke"

Henrik Sass Larsen afslutter sit opslag med, at der vil være stille fra ham i tiden fremover og han håber, at det bliver respekteret.