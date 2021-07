Flere patienter kommer i den kommende tid til at mærke, at sygehuset i Køge nu også bliver ramt af strejken. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Sygeplejerskernes strejke udvides til hospital i Køge

Køge - 13. juli 2021 kl. 14:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Sygeplejerskernes konflikt med Danske Regioner og KL spidser nu til.

Midt i kampen for højere løn udvider de danske sygeplejersker snart strejken yderligere, så 702 ekstra sygeplejersker udtages til den eksisterende 4750 personers strejkegruppe.

Danske Sygeplejeråd oplyser, at de områder, som fra d. 10. august bliver udtaget til strejke, primært er indenfor planlagt kirurgi, anæstesi, opvågning, ambulatorier og nogle IT-funktioner.

Og det er en beslutning, der gør, at endnu flere sygehuse på Sjælland snart bliver påvirket.

Personale på Sjællands Universitetshospital i Køge bliver udtaget til strejke på fem afdelinger, mens de anæstesiologiske afdelinger på Holbæk -og Nykøbing Sygehus også bliver ramt.

Helle Dirksen, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Sjælland, fortæller, at sygeplejerskerne føler sig nødsaget til at tage skrappere midler i brug.

- Vi gør det for at motivere arbejdsgiverne til at komme til forhandlingsbordet. Situationen er sådan, at vi overhovedet ikke har fået henvendelser i den tid, som konflikten har varet. Det er jeg meget forundret over, fordi det kommunale og regionale har et problem, og måske får de et endnu større problem, hvis de ikke kan fastholde og rekruttere sygeplejersker i fremtiden, siger hun.

Skal undersøges

De steder som påvirkes på SUH Køge er Anæstesiologisk Afdeling ved dagkirurgisk -og opvågningsafsnittet og tre afsnit ved øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk afdeling.

Jesper Gyllenborg, der er lægefaglig Vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, fortæller, at der i forhold til konsekvenser endnu er meget, som skal undersøges, men at den udvidet strejke helt sikkert kommer til at påvirke en del af patientventetiderne på hospitalet i Køge.

- Det eneste vi med sikkerhed ved, er, hvilke afsnit og afdelinger, som er omfattet af den udvidet strejke, og hvornår den vil træde i kraft, siger han og uddyber:

- Nu skal vi til at beskrive et nødberedskab, så nødvendige behandlinger kan gennemføres. Det bliver en proces, hvor vi skal i gang med at gå ned i detaljer og ind på hver afdeling for at se, hvad der er akut - og hvad der ikke er, siger han.

SUH påvirkes

Jesper Gyllenborg fortæller videre, at selvom nogle ting vil køre videre, fordi de ikke kan vente, er der ingen tvivl om, at strejken får konsekvenser for en del af sygehusets patienter.

- Det er helt sikkert, at nogle ventetider vil blive påvirket. Det vil kunne mærkes mere nu, fordi der vil være flere patientgrupper, som rammes, siger han.

Sjællands Universitetshospital i Køge var i første omgang ikke påvirket af sygeplejerskernes strejke, men det er altså ændret nu, hvor en udvidet strejke træder i kraft til august, siger vicedirektøren.

Kredsformanden Helle Dirksen fortæller, at det ikke er en nem situation for sygeplejerskerne, men at det nu er nødvendigt at slå i bordet.

- Vi er selvfølgelig kede af, at det kommer til at gå ud over borgerene. Sygeplejersker strækker sig utrolig langt for at tage vare på patienterne. Det er en svær situation for sygeplejerskerne, at de ikke kan hjælpe med opgaver, som de ikke skal udføre, når der er konflikt, siger Helle Dirksen.

Årsagen til, at antallet af strejkende først øges fra august er, at Dansk Sygeplejeråd skal give arbejdsgiverne fire ugers varsel før optrapningen træder i kraft, oplyses det.