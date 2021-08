Bekymringerne blandt sygeplejerskerne i Team Øst i Køge Kommune fra december sidste år chokerer og ryster kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Ulla Birk Johansen. Foto: Jesper From

Sygeplejerskernes fagforening om bekymringsbrev: - Det er rystende

Køge - 30. august 2021 kl. 16:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Kritikken og bekymringen fra sygeplejerskerne i Team Øst i Køge Kommune, som fremgår af et bekymringsbrev fra december 2020, har været hård, og hos Dansk Sygeplejeråd er reaktionen mindst lige så hård. DAGBLADET Køge har talt med Ulla Birk Johansen, der er kredsnæstformand i Kreds Sjælland hos Dansk Sygeplejeråd, og hun rystet over den lokale sag, som hun er bekendt med.

- Det er rystende, at det skal komme så vidt. Jeg er rystet på patienternes og borgernes vegne over, at man ikke er i stand til at drive et sundhedsvæsen med de tilbud og den sygepleje, som borgerne har brug for. Det er simpelthen ikke i orden. Det er rystende, når det kommer så vidt, at man ikke kan sikre patientsikkerheden og arbejdsmiljøet, siger hun og uddyber:

Kort om sagen I henholdsvis september og december 2020 sendte en gruppe sygeplejersker fra området Team Øst i Køge Kommune bekymringsbreve til de lokale politikere og forvaltningen.



I brevet fra december nævner sygeplejerskerne alvorlige bekymringer på en række områder, som blandt andet, at de ikke kan »tage ansvaret for patientsikkerheden i Team Øst«, og at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kommer til sygeplejerskernes lokaler på Sandmarksbo.



Ifølge Køge Kommunes ældre- og sundhedschef er de mange problematikker - undtagen lokalerne - i dag løst og »håndteret«.

- Der er ingen tvivl om, der har været meget pressede arbejdsforhold af flere forskellige grunde, og der har været grund til at frygte for patientsikkerheden. Strejke eller ej, så kigger vi ind i en fremtid, hvor der vil mangle sygeplejersker, og arbejdspladser, som ikke har gode arbejdsforhold, kan ikke rekruttere eller fastholde sygeplejersker.

Øger dødeligheden Kredsnæstformanden mener, at problemerne både skyldes »for få hænder og for få kloge hoveder«. Hun peger på, at undersøgelser fra det regionale område viser, at for få kvalificerede medarbejdere påvirker dødeligheden blandt borgerne.

- Patienter dør af det her, så det er ikke bare fordi, det blot er ubekvemt for patienterne. Det øger dødeligheden, når der ikke er fagligt kvalificeret personale til stede. Det er bekymrende, og jeg er optaget af, om politikerne i Køge Kommune egentlig er klar over, hvor galt det står til. Derfor er det godt, at sygeplejerskerne selv griber til pennen, fastslår Ulla Birk Johansen.

Hvilken rolle kan denne historie samt bekymringsbrevet og kritikken af arbejdsforhold betyde for kommunens rekruttering?

- Sygeplejersker kan i dag vælge og vrage mellem jobs, så hvis et sted har et omdømme med dårlig kvalitet, lav faglighed og højt arbejdspres, så er det ikke der, man vælger at søge hen, pointerer kredsnæstformanden.

