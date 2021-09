Sygeplejerskerne i Team Øst ser positive tegn - men er ikke i mål

Kort om sagen

To gange - i september og december sidste år - sendte sygeplejersker i området Team Øst i Køge Kommune såkaldte bekymringsbreve til kommunen.



Brevet fra december beskrev både problematiske arbejdsforhold, udfordringer med at leve op til love, dårlig trivsel, for få medarbejdere, kritisable lokaler og manglende patientsikkerhed.



Blandt andet nævnte sygeplejerskerne, at de ikke har kunnet »tage ansvaret for patientsikkerheden«, og at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kom til deres fysiske lokaler, som de har råbt op om at få forbedret i mange år.



Ifølge Køge Kommunes ældre- og sundhedschef er de mange problematikker - undtagen lokalerne - i dag løst og »håndteret«, og sidste år blev der afsat flere millioner kroner til området, så sygeplejerskerne kan få nye lokaler i 2022.